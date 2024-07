E’ tempo di speranza e ottimismo per i nostri preziosi ecosistemi lagunari. Grazie all’impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti e alla recente delibera presidenziale della Provincia di Foggia, sono state trasferite risorse rilevanti per poter operare immediatamente sugli interventi necessari per le lagune di Lesina e Varano.

In data 25 Giugno 2024, presso l’Ente Provincia di Foggia, abbiamo tenuto un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione dei tecnici comunali, della Tecnostruttura del Servizio Viabilità e Ambiente e dei Sindaci di Ischitella, Cagnano Varano, Carpino e Lesina. In quell’occasione è stato definito un programma strategico che assegna il ruolo di capofila al Comune di Ischitella per la laguna di Varano e al Comune di Lesina per la laguna di Lesina.

In totale, sono stati messi a disposizione € 4.064.000,00 dalla Regione Puglia, con assegnazioni doppie di € 2.032.000,00 a ciascun comune per affrontare interventi urgenti a protezione dei loro rispettivi ecosistemi. Questo sarà cruciale in un momento in cui le nostre lagune affrontano sfide ambientali sempre più pressanti.

Unire le forze per salvaguardare il nostro patrimonio naturale è una priorità. È nostro dovere intervenire e non lasciare che queste bellezze languiscano in situazioni di emergenza ambientale. Grazie all’impegno della Regione, della Provincia e dei Comuni, possiamo finalmente agire concretamente.

Ciò ci permette di avviare immediatamente i lavori di risanamento e di pulizia, contribuendo a contrastare le problematiche che affliggono i nostri ecosistemi lagunari.

Da ora in poi, i comuni di Lesina e Ischitella possono operare con maggiore efficacia e lavorare in sinergia per garantire la salute e il benessere delle lagune, che sono parte integrante della nostra identità culturale e naturale garganica.

Comunicato stampa