Manfredonia, perla del Gargano, si affaccia con orgoglio sul mare Adriatico. Eppure, questo gioiello sembra rimanere nascosto, lontano dai riflettori di un turismo che potrebbe riscoprire e valorizzare la sua storia e le sue bellezze naturali. Al centro di questo scenario incantato, si erge il Castello di Manfredonia, un monumento che potrebbe e dovrebbe essere il cuore pulsante del rilancio turistico della città.

Il Castello, con le sue antiche mura che raccontano storie di guerre e conquiste, è un simbolo della nostra eredità storica. Tuttavia, troppo spesso ci si dimentica del suo potenziale. Immaginate per un attimo le piazze del castello animate da rievocazioni storiche, festival culturali e concerti sotto le stelle. Queste manifestazioni potrebbero non solo attrarre turisti, ma anche creare un senso di comunità e appartenenza tra i cittadini.

Prendiamo ad esempio altre città italiane che hanno saputo valorizzare il proprio patrimonio. A Siena, il Palio è diventato un evento di richiamo mondiale, trasformando una tradizione locale in un fenomeno capace di attrarre migliaia di turisti ogni anno. A Verona, l’Arena ospita spettacoli che non solo celebrano l’arte, ma portano anche un significativo indotto economico alla città. Perché non potrebbe accadere lo stesso a Manfredonia?

L’organizzazione di manifestazioni intorno al Castello potrebbe includere una serie di eventi che spaziano dai mercati medievali alle mostre d’arte contemporanea, dalle degustazioni di prodotti tipici locali ai festival di musica. Ogni evento rappresenterebbe un tassello di una strategia più ampia, volta a trasformare Manfredonia in una meta turistica di primo piano.

Ma perché questo accada, è necessario un impegno deciso da parte delle istituzioni. È qui che i nostri politici devono fare la differenza. Devono avere la visione e il coraggio di investire nel turismo culturale, riconoscendo che esso rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo economico della città. Il turismo non è solo una fonte di reddito, ma anche un’opportunità per preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale.

Gli investimenti in infrastrutture turistiche, la promozione di eventi culturali e la collaborazione con le associazioni locali sono passi indispensabili per creare un’offerta turistica attrattiva e sostenibile. Inoltre, coinvolgere le scuole e le università in progetti di valorizzazione culturale può contribuire a formare una nuova generazione di cittadini consapevoli dell’importanza del proprio patrimonio.

Ecco dunque l’appello ai nostri amministratori: non lasciate che il Castello di Manfredonia resti un gigante dormiente. Risvegliatelo con la forza della cultura, della storia e della tradizione. Trasformate questo luogo in un faro di attrazione turistica, capace di illuminare il cammino di una città che ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel panorama turistico italiano.

Manfredonia merita di più. Merita un turismo di qualità, che valorizzi il suo passato e guardi con fiducia al futuro. E questo futuro passa, inevitabilmente, attraverso il Castello. Non perdiamo questa occasione.

(Cittadino, Manfredonia, 26 luglio 2024)