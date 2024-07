MARGHERITA DI SAVOIA – All’alba di oggi, a Margherita di Savoia, nel nord Barese, un’atmosfera dorata avvolgeva la spiaggia, illuminata dai primi raggi di sole. Sedie da mare erano disposte come banchi, e un gazebo accoglieva la comunità per un momento di condivisione. Il suono delle onde e della chitarra accompagnava il risveglio di chi si era recato in spiaggia per una preghiera speciale dedicata ai nonni. Don Michele Schiavone, parroco della chiesa di San Pio, aveva organizzato una benedizione in riva al mare in occasione della festa di santi Anna e Gioacchino, nonni di Gesù.

“Con il caldo che fa, era impensabile far venire gli anziani alle 11 del mattino o nel pomeriggio, quando il sole picchia e la sabbia diventa rovente. Ho pensato che fosse più appropriato scegliere un orario mattutino, e molti hanno apprezzato”, ha spiegato don Michele, che, in t-shirt e short da mare, aveva preparato anche dei cornetti per i partecipanti. Poco meno di cinquanta persone, in abiti leggeri e piedi nudi, hanno ascoltato la Parola. “È stato bello vedere alcuni nonni arrivare con i nipoti: hanno colto il significato di questo momento”, ha aggiunto don Michele, convinto che l’evangelizzazione possa avvenire anche al di fuori dei luoghi tradizionali di preghiera.

“Pregare in spiaggia alle sei del mattino è stato molto significativo: c’era un senso profondo di pace e serenità”, ha raccontato uno dei partecipanti. “Iniziare la giornata con lo sguardo al cielo, dove si trovano i nonni di molti di noi, è stato davvero speciale”, ha aggiunto una signora con un cardigan chiaro e una sciarpa leggera. “La prossima preghiera all’alba sarà il 10 agosto, in occasione della festa di San Lorenzo, e sarà accompagnata da un violino – annuncia don Michele – sarà una festa dei desideri”.

