Monte Sant'Angelo: torna il raduno dei suonatori di Tarantella

A Monte Sant’Angelo si prepara a ospitare la 13ª edizione del raduno dei suonatori di tarantella, in programma per venerdì 26 e sabato 27 luglio. Ecco il dettagliato programma dell’evento.

Venerdì 26 luglio

Dalle 10:00, presso il chiostro delle Clarisse, si svolgeranno laboratori e stage dedicati alla ceramica, ai canti tradizionali del Sud Italia, al tamburello a cornice in stile tammurriata e alla danza. Alle 20:00 è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Io sono’ di Mattia De Nittis, seguita dalla presentazione del libro ‘Coraggiosamente fare le cose per niente’ di Martina Benigni. In largo Dauno, alle 22:00, si terrà il concerto dei Cantori di San Giovanni Rotondo, seguito alle 23:00 dal gruppo Rareca.

Sabato 27 luglio

Le attività riprenderanno alle 10:30 al chiostro delle Clarisse con un laboratorio di ceramica. Alle 16:30 ci sarà uno stage di danza ‘Sghèrme di Carpino’ e, alle 18:00, uno stage di danza ‘Salterello dell’alta Ciociaria’. Alle 19:30, in piazza De Galganis, si svolgerà la ‘Suonata di saluto’ e un workshop di danza. La serata proseguirà a partire dalle 22:00 in largo Dauno con concerti dei Cantori di Carpino, dei Trillanti, dei Tarantula Garganica e dei Cantori di Monte Sant’Angelo. L’evento si concluderà con ‘La buonanotte dei suonatori’.

