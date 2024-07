Ecco il programma completo degli eventi estivi “San Giovanni Rotondo Sotto le Stelle, la tua Estate da Vivere”: dal 30 luglio al 5 settembre, la città sarà animata da una serie di appuntamenti imperdibili, tra cui prestigiosi concerti, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, eventi per bambini, food e molto altro. Un’estate all’insegna dell’intrattenimento con un’attenzione particolare ai temi culturali.

Grande attesa per i concerti del 17 e 19 agosto, che vedranno esibirsi due dei più celebri cantautori italiani: Sergio Caputo e Fabio Concato. Imperdibile anche il concerto della talentuosa Leda Battisti, il 6 agosto. Straordinaria la presenza dell’attore e regista Rocco Papaleo che parlerà del potere della parola nel cinema, di Stefano Masciarelli con un omaggio a Ennio Morricone, e di Paolo Sassanelli con uno spettacolo teatrale e musicale in onore di Matteo Salvatore, compositore e interprete del Gargano. Il 3 agosto, torna la Notte Bianca con la Serata Campari, arricchendo la città con eventi come Festival Bar, musica latina e concerti jazz, offrendo una proposta variegata per tutte le età.

“Abbiamo previsto un calendario di eventi estivi di assoluta qualità, crediamo che metta in primo piano la cultura nelle sue mille sfaccettature, legandola a doppio filo con l’intrattenimento. Attraverso il teatro, la musica e i libri è possibile far emergere il valore e l’attrattiva della nostra città e del nostro territorio. Vi presentiamo la nostra estate sangiovannese e ci auguriamo che il programma estivo possa allietare le giornate di tutti i cittadini. Ci abbiamo messo impegno per proporre un calendario fitto e variegato,” dichiarano il sindaco Filippo Barbano e l’assessore alla cultura e turismo Gennaro Tedesco.

Programma completo degli eventi:

30 luglio

Concerto Tributo Dire Straits (Piazza de Mattias)

Live Zappinp Music, Festival Largo 28 Luglio (Piazza Europa)

31 luglio

Ottanta Bit, Festival Largo 28 Luglio (Piazza Europa)

1 agosto

Beatska, Festival Largo 28 Luglio (Piazza Europa)

2 agosto

Red Aunt, Festival Largo 28 Luglio (Piazza Europa)

3 agosto

Notte Bianca, Serata Campari

DJ set, Festivalbar Music Live (Piazza Europa)

DJ set, Latin Music (Piazza dei Martiri)

Quartet Jazz (Piazza de Mattias)

4 agosto

Italian Standard Quintet (Piazza de Mattias)

Rassegna “Beccacciai del Gargano” (Piazza Europa)

5 agosto

“L’acquasala salverà il mondo” di Luciano Castelluccia (Piazza de Mattias)

6 agosto

Leda Battisti in concerto (Piazza Europa)

7 agosto

Pirgiano Live (Borgo Antico)

“Frichigno”, spettacolo teatrale della Piccola Compagnia Impertinente (Piazza de Mattias)

8 agosto

Michele Longo Tour 2024, special guest Nduccio (Piazza Europa)

9 agosto

Festival della Pizza con DJ set (Piazza Europa)

10 agosto

Festival della Pizza, Concerto dei Gargarensi (Piazza Europa)

Trekking notturno “Portamisuso a veder le stelle” con Legambiente (Piazza de Mattias ore 19:00)

“A spasso sotto le stelle” a Monte Calvo, Ass. Nordic Walking & Trekking “Michele Cirella” (Piana di Monte Calvo)

11 agosto

Stefano Masciarelli in “Quella volta che Ennio mi raccontò” (Piazza Europa)

12 agosto

Rione Junno Tour 2024 (Piazza Europa)

13 agosto

Villaggio dei bambini, Cover Band di Cristina D’Avena (Piazza dei Martiri)

14 agosto

Pirgiano Live (Borgo Antico)

Concerto di Lorenzo Zecchino (Piazza Europa)

15 agosto

Fiesta Latina, esibizione scuole di ballo (Piazza Europa)

16 agosto

Gran Galà del Folklore (Piazza Europa)

17 agosto

Concerto di Sergio Caputo (Piazza Europa)

18 agosto

Serata liscio, Duo Peppe e Anna Pia (Piazza dei Martiri)

19 agosto

Fabio Concato Tour 2024 (Piazza Europa)

20 agosto

Liricando le tradizioni (Piazza Europa)

21 agosto

Pirgiano Live (Borgo Antico)

“Cinema, il potere della parola” intervista a Rocco Papaleo (Piazza dei Martiri)

22 agosto

Notte Rosa

Concerto di Francesco Ariemme (Piazza Europa)

Presentazione del libro “Il mostro ha gli occhi azzurri” di Giuliana Covella (Piazza dei Martiri)

23 agosto

Radio on the Beat estate (Piazza Europa)

24 agosto

Concerto di Fell in the Void (Piazza Europa)

25 agosto

Paolo Sassanelli in “Storia di un Cantastorie” (Piazza de Mattias)

26 agosto

Streap Band live (Piazza de Mattias)

27 agosto

Stage di tarantelle del Gargano (info 3470861845) (Chiostro comunale, ore 18:00)

Concerto Mulieres Garganiche (Piazza Europa)

28 agosto

Pirgiano Live (Borgo Antico)

Anteprima XVI Edizione Gargano Film Festival a cura dell’Associazione Provo.Cult. (Piazza de Mattias)

29 agosto

Chip, Micro festival di Innovazione social (Piazza dei Martiri)

30 agosto

Concerto di B.Hopper’S (Piazza Europa)

1 settembre

Borgo di Vino (Piazza de Mattias)

5 settembre

Rassegna Cosplay e street food (Borgo Antico)

Gli eventi avranno inizio alle ore 21:00.

Lo riporta Lagazzettadisansevero.it