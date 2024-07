Vieste: finita l'emergenza roghi, 40 ettari di bosco bruciati

VIESTE – Quaranta ettari di bosco e circa trenta di macchia mediterranea sono stati devastati dall’incendio che ha colpito una delle località più affascinanti del Gargano, tra Vieste e Pugnochiuso. Nonostante i danni visibili dal mare, la bellezza delle baie di Campi e San Felice resiste all’azione distruttiva del fuoco.

L’emergenza è rientrata da 24 ore, sebbene, per precauzione, circa seicento turisti siano stati trasferiti in altre strutture alberghiere di Vieste e nella palestra comunale della città. Vieste, noto per attrarre oltre due milioni di visitatori all’anno, ha dimostrato la propria capacità di gestione dell’emergenza.

Ieri, i Canadair della Protezione Civile, in servizio dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia, hanno effettuato gli ultimi interventi di spegnimento per facilitare la bonifica dell’area. L’operazione è stata coordinata dal comandante dei Vigili del Fuoco di Foggia, Domenico De Pinto, che ha lavorato insieme alla Protezione Civile e ai volontari.

Secondo De Pinto, la situazione è sotto controllo e solo una squadra dei vigili del fuoco continua a monitorare e bonificare l’area, affrontando alcuni piccoli focolai residui che non destano preoccupazione. I turisti evacuati sono tornati alle loro sistemazioni dopo essere stati ospitati per qualche ora in strutture temporanee e nella palestra comunale. La strada provinciale litoranea tra Vieste e Pugnochiuso è regolarmente percorribile.

L’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia, affidata ai Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Gargano, ha confermato la natura dolosa dell’incendio. I carabinieri hanno trovato i dispositivi di accensione utilizzati per avviare il fuoco, che è stato accelerato dal vento, provocando un rapido degrado del paesaggio.

L’Ente Parco Nazionale del Gargano, attraverso il presidente Pasquale Pazienza, ha espresso gratitudine a tutte le squadre di soccorso, tra cui Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ARIF e volontari, e ha incoraggiato i Carabinieri Forestali, guidati dal Ten. Col. Giuliano Palomba, a proseguire nelle indagini per identificare e punire i responsabili di questo grave crimine.

Pazienza ha anche sottolineato l’importanza di migliorare la risposta alle emergenze, richiamando l’attenzione sulla necessità di infrastrutture di sorveglianza più efficaci. Ha evidenziato che, sebbene le moderne tecnologie aeree siano utili, sono necessari significativi investimenti per garantirne un’efficace implementazione.

