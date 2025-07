26 Luglio: Sant’Anna, la Madre della Madre di Dio

Il 26 luglio la Chiesa cattolica celebra Sant’Anna, madre della Vergine Maria e nonna di Gesù. Questa ricorrenza, profondamente radicata nella devozione popolare, è un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale che le figure familiari rivestono nella storia della salvezza e nel tessuto spirituale della tradizione cristiana.

Una figura silenziosa ma essenziale

Le Sacre Scritture non forniscono dettagli sulla vita di Sant’Anna; il suo nome compare nei Vangeli apocrifi, in particolare nel Protovangelo di Giacomo, che ne descrive la vicenda accanto al marito Gioacchino. Secondo questi testi, Anna e Gioacchino erano una coppia giusta e pia, ma senza figli. Dopo anni di preghiere e dolore, furono benedetti dalla nascita di Maria, che essi dedicarono al servizio di Dio.

La storia di Sant’Anna è diventata simbolo di speranza e di fede incrollabile. La sua figura rappresenta l’amore materno, la fiducia nella provvidenza divina e il valore educativo della famiglia come luogo di trasmissione della fede.

Il culto di Sant’Anna

Il culto di Sant’Anna si sviluppò a partire dal VI secolo in Oriente, per poi diffondersi anche in Occidente. Già nell’Alto Medioevo le sue reliquie erano oggetto di venerazione, e numerose chiese le furono dedicate. Il Concilio di Trento ne rafforzò la memoria liturgica, collocandola nel calendario al 26 luglio.

Sant’Anna è oggi venerata come patrona delle madri, delle donne incinte, delle partorienti e delle nonne. In molte regioni d’Italia, la sua festa è accompagnata da celebrazioni religiose e manifestazioni popolari, a testimonianza della profonda connessione tra la fede e la vita quotidiana.

Un messaggio di attualità

Nel mondo contemporaneo, spesso segnato da fragilità relazionali e crisi valoriali, la figura di Sant’Anna richiama l’importanza del ruolo educativo della famiglia e del legame intergenerazionale. La sua testimonianza ci invita a riscoprire la forza della preghiera, della pazienza e della dedizione silenziosa.

Celebrarla oggi significa non solo onorare la madre della Vergine Maria, ma anche rendere omaggio a tutte le donne che, con amore discreto e fede profonda, contribuiscono a costruire il futuro dell’umanità.