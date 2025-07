A rischio la memoria storica (e il paesaggio) del Gino Lisa

Il WWF di Foggia, qualche giorno fa, ha denunciato sul proprio profilo Facebook che i lavori attualmente in corso al Villaggio Azzurro, nei pressi dell’aeroporto Gino Lisa, hanno causato una vera e propria strage di alberi, arbusti e, con ogni probabilità, anche la distruzione di numerosi nidi di uccelli. L’associazione ha annunciato che chiederà alla stazione appaltante, Aeroporti di Puglia, se siano stati rispettati tutti i regolamenti e le leggi a tutela della flora e della fauna presenti nell’area, sottolineando come quella zona avrebbe potuto diventare un grande polmone verde per la città di Foggia: un parco urbano a beneficio di tutta la comunità.

La presa di posizione del WWF si conclude con un inquietante interrogativo: «Un’altra occasione persa?» Per la cronaca, i lavori riguardano la «riqualificazione» del Villaggio Azzurro, che diventerà il centro regionale della Protezione Civile, per una spesa di 36 milioni di euro. Nulla da eccepire sull’importanza dell’opera. Ma la «riqualificazione» avrebbe potuto e dovuto essere più rispettosa della storia e dell’identità del sito.

Non si può che convenire con il WWF, aggiungendo che il parco urbano non è la sola occasione mancata. Ce n’è anche un’altra: l’area poteva essere destinata, almeno in parte, a custodire la memoria storica e culturale di cui il sito è particolarmente ricco, per esempio con la creazione di un museo dell’aviazione militare in Capitanata.

Non a caso, il Gino Lisa è stato uno dei primi sette aeroporti costruiti in Italia. Basti pensare a figure come Fiorello La Guardia, che conseguì il brevetto da pilota proprio in questa scuola di volo. Se siamo ancora in tempo, prima che tutto venga spazzato via dalle ruspe che stanno operando in questi giorni, credo sia doveroso recuperare e tutelare: i cunicoli antimine; il monumento dedicato agli aviatori americani caduti nei cieli di Capitanata; e almeno uno degli edifici che ospitarono gli aviatori statunitensi durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.

Su uno di questi edifici è ancora visibile un architrave con un fregio in stucco cementizio, riconducibile agli eventi storici e militari che si sono susseguiti a partire dalla fondazione della scuola di volo. Spero che le foto che accompagnano la mia nota non restino il solo ricordo della gloria passata del nostro aeroporto.

Lo riporta letteremeridiane.org

DI GEPPE INSERRA