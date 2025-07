Dj italiano morto a Ibiza: nuove fratture sul corpo, indagini verso una svolta

Fratture a sette costole e ad entrambe le clavicole: è questo l’esito delle nuove analisi eseguite sul corpo di Michele Noschese, noto come dj Godzi, 35enne napoletano trovato morto nella sua abitazione a Ibiza il 19 luglio. Le nuove rilevazioni, effettuate tramite Tac e risonanza magnetica alla presenza di un consulente della famiglia, contraddicono i risultati della prima autopsia, che non aveva evidenziato traumi evidenti.

«Preferisco non commentare, parla il referto», ha dichiarato il padre del dj, Giuseppe Noschese, medico ortopedico ed ex primario del Trauma Center del Cardarelli di Napoli. «Le costole fratturate sono sette, oltre alle due clavicole», ha confermato, lasciando intendere che i nuovi elementi potrebbero cambiare radicalmente la direzione dell’inchiesta.

L’autopsia iniziale aveva indicato come causa del decesso un possibile abuso di sostanze stupefacenti, ipotesi rigettata con decisione dal padre:

«Mio figlio era uno sportivo, sempre in salute. Come può la Guardia Civil dire che fosse un consumatore abituale? Voglio vedere se ci sono denunce o segnalazioni a suo carico. Non ce ne sono».

Anche le voci su presunte aggressioni non trovano riscontro. Né l’anziano vicino di casa né la ragazza presente nell’abitazione – che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe fuggita urlando – hanno sporto denuncia. «Michele non era fidanzato, ma quella sera era in compagnia. Era un ragazzo solare, amato da tutti. Non era il tipo da aggredire qualcuno», ha detto il padre.

Un dettaglio temporale alimenta ulteriori dubbi: alle 7:49 del mattino Michele inviò un messaggio vocale agli amici dicendo “basta fare chiasso, che protestano i vicini”. Alle 8:15, poco più di mezz’ora dopo, era già morto.

La famiglia Noschese ha sporto denuncia per omicidio, ma il padre precisa: «Non cerchiamo vendetta o un colpevole a tutti i costi. Vogliamo solo sapere cosa è successo». E aggiunge:

«Se mio figlio aveva convulsioni, doveva essere soccorso, non ammanettato mani e piedi. Ho piena fiducia nella magistratura spagnola e attendo con serenità i risultati ufficiali».

L’inchiesta resta aperta, ma i nuovi accertamenti autoptici potrebbero riaprire interrogativi decisivi su quanto avvenuto nelle ultime ore di vita del giovane dj.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.