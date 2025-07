Sono 13 milioni gli italiani in viaggio in questo ultimo fine settimana di luglio, ma il weekend si preannuncia particolarmente complesso per chi si mette in strada o prende un volo. Traffico da bollino rosso, maltempo con allerta gialla in sette regioni ed uno sciopero nazionale del trasporto aereo renderanno gli spostamenti più difficili.

Sabato 26 luglio sarà la giornata più critica, non solo per l’intensità della circolazione lungo le principali arterie italiane, ma anche per le condizioni meteo avverse che coinvolgeranno Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto.

Lo sciopero nel comparto aereo, indetto da Cub Trasporti, durerà quattro ore, dalle 13 alle 17, e coinvolgerà personale aeroportuale, indotto e lavoratori del settore aereo. Sono previsti ritardi e cancellazioni su tratte nazionali e internazionali.

Le giornate da bollino nero sono attese sabato 2 e sabato 9 agosto, mentre per questo fine settimana la direzione Sud sarà la più congestionata, soprattutto lungo le direttrici adriatica, tirrenica e jonica, oltre ai valichi verso Francia, Slovenia e Croazia.

Anas ha potenziato il presidio sulla rete stradale nazionale, con 2.500 operatori in servizio h24 e la chiusura o sospensione di 1.348 cantieri fino all’8 settembre, pari all’81% di quelli presenti. Dal 1° luglio, sono stati già rimossi 98 cantieri inamovibili, liberando oltre 680 km di rete viaria.

Il traffico sarà particolarmente intenso anche nei pressi dei centri urbani, soprattutto nel tardo pomeriggio di domenica 27 luglio, in coincidenza con i rientri del weekend. I mezzi pesanti non potranno circolare venerdì 25 luglio dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Secondo Confesercenti, saranno oltre 6,4 milioni le presenze attese nelle strutture ricettive italiane. Le prenotazioni online indicano un tasso medio di occupazione del 79%, leggermente inferiore rispetto al 2024 (82%). Le località lacustri e marine registrano i dati migliori, con l’89% e l’88% di camere occupate, mentre le città d’arte si fermano al 72%, in lieve calo.

“Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e sicura”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, aggiungendo: “Il nostro piano esodo prevede il monitoraggio continuo e interventi immediati in caso di emergenza. Ai cittadini ricordiamo: alla guida, tutto può aspettare”.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.