Fiamme e disperazione all'Oasi Lago Salso: colpite aree verdi e aziende agricole

Un nuovo fronte di fuoco ha devastato la provincia di Foggia, colpendo duramente le aree verdi e le aziende agricole tra Manfredonia e San Marco in Lamis.

Nel pomeriggio di venerdì 25 luglio, un vasto incendio ha interessato nuovamente l’area dell’Oasi Lago Salso, generando panico tra la popolazione. Le immagini circolate sui social, definite dal Comune di Manfredonia “simili a un fungo atomico”, mostrano la violenza del rogo.

La situazione, al momento, è sotto controllo: i vigili del fuoco presidiano le zone colpite, proseguendo con le operazioni di spegnimento e di prevenzione contro possibili riprese del fuoco.

L’amministrazione comunale ha annunciato un confronto con Asl Fg e Arpa Puglia, previsto per le prossime ore, per valutare la qualità dell’aria e stabilire eventuali misure a tutela della salute pubblica. L’appello ai cittadini è chiaro: “Attenetevi solo alle comunicazioni ufficiali ed evitate la diffusione di notizie non verificate”.

Ma è nel Bosco La Difesa, in località Montenero, che la tragedia ha assunto toni drammatici e strazianti. Le fiamme hanno raggiunto un’azienda agricola, distruggendo capannoni, attrezzature e sogni costruiti in anni di lavoro.

Gian Piero Villani, guida ambientale escursionistica, ha raccontato il disastro in un post che è diventato il simbolo del dolore di un’intera comunità:

“Un pezzo del nostro cuore è andato in fumo. Questa notte abbiamo vissuto l’inferno. Davanti a me solo cenere. L’azienda agricola Montenero è bruciata. Ho visto ragazzi lottare con le frasche contro un disastro indomabile. Allevatori in lacrime, volontari piegati dalla fatica e dalla rabbia”.

Il fuoco si è spinto fino alle porte della Difesa San Matteo, colpendo uno dei luoghi naturali più preziosi della zona.

Villani denuncia l’assenza di chi dovrebbe esserci: «Dove sono gli ambientalisti da scrivania? Dove sono quelli delle promesse verdi quando la terra brucia davvero?». Il suo grido è un atto d’accusa, ma anche una richiesta di responsabilità collettiva:

“Se si ama davvero la natura, bisogna esserci. Con le mani, con il sudore, con il coraggio. Non bastano le parole”.

Il bosco è un bene di tutti, e tutti dovremmo difenderlo. Le lacrime degli allevatori, il silenzio dei campi distrutti, la cenere che resta: sono il volto più amaro di una tragedia che chiama ciascuno alla responsabilità.

“Grazie a chi ha lottato, a chi ha rischiato, a chi c’era. Noi non dimenticheremo. Ma continueremo a chiedere: dove siete quando serve davvero?”.

