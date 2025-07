Il Monterisi di Cerignola premiato come miglior campo in erba artificiale della Serie C - Nicola Grieco, Presidente del Cerignola

Lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola è stato premiato come miglior terreno in erba artificiale del campionato di Serie C 2024/2025, un riconoscimento che celebra la qualità dell’impianto sportivo dove gioca l’Audace Cerignola.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal presidente del club, Nicola Grieco, che ha voluto ringraziare in una nota ufficiale la Lega Pro e l’Amministrazione Comunale per il traguardo raggiunto:

«Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, per il prestigioso riconoscimento conferito alla S.S. Audace Cerignola», ha dichiarato Grieco.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al sindaco Francesco Bonito e alla sua giunta, per il supporto costante e la collaborazione istituzionale, ritenuti fondamentali per la valorizzazione dell’impianto.

«Questo premio è motivo di orgoglio per l’intera comunità di Cerignola – ha aggiunto il presidente – e rappresenta uno stimolo a continuare a investire con impegno e serietà nel nostro progetto sportivo».

Il Monterisi si conferma così un punto di riferimento nel panorama calcistico professionistico italiano, simbolo di efficienza, cura e visione a lungo termine.

Lo riporta tuttoc.com.