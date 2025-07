L’Associazione Arma Aeronautica ad Adp: «Tutelare la memoria storica dell’aeroporto Lisa»

Tutelare la memoria storica dell’aviazione militare al Gino Lisa, custodendo e valorizzando quanto è ancora esistente. Questo l’appello che il presidente regionale pugliese dell’Associazione Arma Aeronautica, col. Michele Bettuelli, ha rivolto ad Aeroporti Puglia, per scongiurare il rischio che i lavori in corso per la realizzazione del Centro regionale di Protezione Civile possano distruggere le preziose testimonianze del passato. Sulla vicenda Lettere Meridiane ha pubblicato ieri la segnalazione, con relativa documentazione fotografica, di Romeo Brescia.

L’Associazione, che per molti anni ha avuto la sua sede foggiana proprio nell’ex Villaggio Azzurro interessato ai lavori, scende in campo chiedendo di salvare quanto resta della storia dell’aeroporto. Nell’area del cantiere sono presenti diversi significativi reperti, come la stele che ricorda l’addestramento a Foggia dei primi piloti americani capeggiati da Fiorello La Guardia, leggendario sindaco di New York di famiglia foggiana, le galleria antimine e alcuni pregevoli stucchi.

«Abbiamo appreso da notizie di stampa ma anche da sopralluoghi effettuati da nostri Soci – scrive il col. Bettuelli ad Aeroporti di Puglia – che i lavori in corso potrebbero compromettere le testimonianze dell’importante passato dell’aeroporto Lisa. Nel sollecitarvi a mettere in sicurezza i reperti, vi esprimo tutta la disponibilità dell’Associazione Arma Aeronautica a collaborare per conservare, custodire e valorizzare al meglio queste imperdibili tracce di storia e di identità.»

Speriamo che Aeroporti di Puglia manifesti sulla vicenda la stessa sensibilità dell’Associazione.

