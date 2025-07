Lucera, tra musica e parole: torna “Estate | Muse | Stelle” nell’Anfiteatro Augusteo

LUCERA – Sarà un viaggio tra note, parole e memoria quello proposto da “Estate | Muse | Stelle”, la rassegna culturale che dal 24 agosto al 13 settembre animerà l’Anfiteatro Augusteo, simbolo della città, rinato grazie a un importante intervento di riqualificazione che ne ha restituito bellezza, capienza e nuovi servizi. Il cartellone di quest’anno intreccia generi e linguaggi: dalla musica sinfonica al teatro civile, dalla narrazione poetica alla comicità d’autore. Sul palco si alterneranno volti noti e musicisti di primo piano, per una programmazione capace di fondere riflessione, emozione e spettacolo. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 (apertura porte alle 20.30).

Si parte il 24 agosto con “Lettera ad Eduardo” di Massimiliano Gallo, accompagnato dalla voce di Carmen Scognamiglio e dalla NapoliNord Big Band, diretta dal Maestro Mimmo Napolitano. Non un semplice recital, ma una “confessione” teatrale che, partendo da una lettera immaginaria a Eduardo De Filippo, ripercorre ricordi ed emozioni, con la musica a cucire parole e memoria. Il 26 agosto toccherà ad Alessandro Haber portare in scena “Haber, le sue canzoni e Bukowski”, un concerto-racconto che attraversa la sua carriera artistica e le sue passioni letterarie, con canzoni scritte per lui da De Gregori e Locasciulli. Con lui sul palco, Sasà Flauto alla chitarra e Fabrizio Romano al pianoforte, per uno spettacolo che mescola autobiografia, musica e poesia.

Il 31 agosto spazio al teatro civile con “Cafoni. Un racconto musica”, scritto e interpretato da Michele De Virgilio, affiancato da Stefano Corsi, Simona Ianigro e un ensemble guidato dal Maestro Antonio Cicoria. Racconto intenso e poetico di una bracciante del Tavoliere che, nel gesto di dare un nome a un giovane migrante sepolto come “sconosciuto”, riaccende la memoria collettiva delle lotte contadine. Il 2 settembre protagonista sarà Elio con “Quando un musicista ride”, concerto teatrale che rende omaggio alla genialità irriverente di Gaber, Jannacci, Cochi e Renato e altri grandi del cabaret milanese anni ’60. Con lui una band di giovani musicisti, per uno spettacolo diretto da Giorgio Gallione e arrangiato da Paolo Silvestri, capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Gran finale il 13 settembre con il concerto-evento di Ermal Meta, che, accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano e dal L.A. Chorus diretto da Daniela Nasti, proporrà i suoi successi e nuovi brani in una veste sinfonica e corale. Un momento speciale che chiuderà la rassegna e aprirà simbolicamente la stagione dei Progetti Speciali legati a Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025.

Per informazioni e biglietti è attivo il numero 351.540.0172 dal lunedì al sabato (ore 10-12 e 17-20) e nei giorni di spettacolo fino alle 21.

Un’occasione per riscoprire l’arte in tutte le sue forme, in uno dei luoghi più suggestivi della Puglia.