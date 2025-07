Manfredonia, Leo Guerra racconta la forza femminile: “Ritratti di resistenza”

Dal 27 luglio al 3 settembre, nel suggestivo Chiostro del Comune di Manfredonia, prende vita “Ritratti di resistenza”, la mostra fotografica firmata da Leo Guerra. Un progetto che, come suggerisce il titolo, vuole essere più di una semplice esposizione artistica: un grido silenzioso, una chiamata collettiva a guardare, ascoltare e riflettere. Organizzata all’interno del Manfredonia Festival – Operazione Estate 2025, l’iniziativa gode del sostegno dell’Accademia di Belle Arti di Foggia e del patrocinio del Comune di Manfredonia, con la partecipazione di numerosi sponsor locali. Un lavoro corale che mette al centro un messaggio urgente: dare volto, voce e dignità a tutte le donne che ogni giorno affrontano, subiscono o resistono alla violenza.

“Ogni volto una storia” recita il manifesto della mostra. Ed è proprio questo il cuore del progetto: raccontare, attraverso immagini potenti e sguardi che parlano, la forza silenziosa di chi resta in piedi nonostante tutto. In un tempo in cui la cronaca rischia di anestetizzare la nostra coscienza, questi ritratti vogliono scuotere, non con lo shock, ma con la profondità dello sguardo. Ogni fotografia diventa domanda, ogni dettaglio un invito a non voltarsi dall’altra parte.

La violenza sulle donne non è solo una questione privata: è una ferita collettiva che ci riguarda tutti. Guardare queste immagini diventa allora un atto di responsabilità, perché restare in silenzio è sempre una scelta. Ed è proprio rompendo quel silenzio che possiamo iniziare a cambiare qualcosa. Ogni sguardo che si posa su questi volti, ogni riflessione che nasce, è un passo verso quel cambiamento che la società, ancora oggi, dimostra di avere tanto bisogno.

La mostra “Ritratti di resistenza” invita chiunque a esserci, a guardare e ad ascoltare. Perché, come ci ricorda questo progetto fotografico, ogni silenzio che rompiamo è un passo verso la speranza e la rinascita.