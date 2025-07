Maxi-furto al caveau di Foggia, i giudici: “Bonalumi fu la mente del colpo”

Olinto Bonalumi è stato riconosciuto colpevole di essere il regista del clamoroso furto da 15 milioni di euro compiuto nel marzo 2012 ai danni del caveau delle cassette di sicurezza del Banco di Napoli in piazza Puglia a Foggia.

Secondo la Corte d’appello di Bari, che lo scorso 14 aprile ha confermato la condanna emessa in primo grado il 4 settembre 2023, Bonalumi agì con premeditazione insieme al suo fidato collaboratore Federico De Matteis: acquistarono una centralina elettronica simile a quella del sistema d’allarme dell’istituto di credito, per studiarne il funzionamento e preparare il colpo nei minimi dettagli.

Ulteriori elementi a suo carico sono emersi anche dopo il furto, quando il figlio, detenuto in carcere, gli chiese notizie sull’operazione, ricevendo una reazione stizzita, ritenuta sospetta dai giudici. A ciò si aggiunge il cambio radicale nello stile di vita di Bonalumi, con ingenti somme in contanti, l’acquisto di orologi di lusso, investimenti immobiliari e partecipazioni societarie.

La sentenza di secondo grado conferma quindi la condanna a 13 anni di reclusione, inflitta non solo per il colpo al Banco di Napoli ma anche per il tentato furto nel caveau delle gioiellerie Sarni, all’interno del centro commerciale Mongolfiera, sventato dalla polizia il 27 agosto 2012.

Il processo, ribattezzato “Goldfinger”, ha ricostruito nei dettagli una delle operazioni criminali più sofisticate avvenute in Puglia nell’ultimo decennio, mettendo in luce la figura centrale e strategica di Bonalumi, considerato il “Lupin” di Foggia.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.