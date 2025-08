Monsignor Moscone si unisce al grido di Gaza: “Non restiamo in silenzio”

“Gaza non è sola”: è questo il messaggio forte e chiaro lanciato dalla Diocesi di Manfredonia, che ha aderito all’iniziativa nazionale “L’ultimo giorno di Gaza”.

Monsignor Franco Moscone, vescovo della città, insieme al movimento Pax Christi, invita fedeli e cittadini a partecipare a un gesto collettivo di solidarietà promosso da un gruppo di attivisti italiani, con l’obiettivo di rompere il silenzio sul massacro in corso nella Striscia.

“Vogliamo unire le nostre sirene e le nostre campane a quelle delle ambulanze di Gaza” è il cuore dell’appello, che denuncia con forza “l’uso della fame come arma di sterminio” e “la complicità dei governi occidentali” nel perpetuarsi della tragedia.

L’appuntamento è fissato per domenica 27 luglio alle ore 22: in quel momento, le campane delle chiese e le sirene di ambulanze, fabbriche, imbarcazioni suoneranno all’unisono. L’invito è a fare rumore ovunque: dai balconi, nelle piazze, sui social.

Un gesto simbolico ma potente, sottolinea la diocesi, «per dire che non siamo indifferenti, che la nostra voce può ancora essere eco di vita anche quando tutto intorno grida morte. Facciamolo per chi soffre, per chi resiste, per chi spera sotto le macerie».

“Che il nostro grido arrivi fino a Gaza, perché sappiano che non sono soli. E che si senta anche nei palazzi del potere, per spezzare il muro del silenzio. Non resteremo a guardare mentre la popolazione di Gaza viene sterminata».

Lo riporta ansa.it.