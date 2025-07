Notte di paura in via Pascoli a Manfredonia: auto distrutta dalle fiamme

Manfredonia, 26 luglio 2025. Stamani, verso le ore 4.30, un incendio ha interessato una vettura parcheggiata in Via Pascoli a Manfredonia, a pochi metri dalla chiesa della Santissima. Il fuoco ha avvolto l’auto in pochi minuti in una colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento locale, allertati dai residenti spaventati dal rapido sviluppo dell’incendio. Grazie al loro intervento, l’incendio è stato circoscritto e domato prima che potesse coinvolgere altre auto parcheggiate nelle vicinanze o danneggiare strutture adiacenti. Fortunatamente, non si registrano feriti.

La zona è stata temporaneamente transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e per permettere ai tecnici di effettuare le opportune verifiche sull’origine del rogo.

A cura di Michele Solatia.