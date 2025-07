Tragedia sulla tangenziale di Bari: donna travolta e uccisa mentre soccorre due motociclisti

Il personale del 118 ha messo in atto le manovre rianimatorie, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale e i carabinieri. Anche il marito della vittima è stato investito dal Suv.

L’uomo è ferito, ma non è in pericolo di vita. Per quanto riguarda i motociclisti, una di loro sarebbe in gravi condizioni: è ricoverata al San Paolo di Bari con ferite e fratture multiple. L’altro non è grave.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it