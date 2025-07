Tribunale di Rodi Garganico, Azzollino: “Strumentale attaccare l’amministrazione Pinto dopo 12 anni”

“A distanza di dodici anni, accusare l’amministrazione Pinto di aver ‘perso’ la battaglia per il Tribunale di Rodi Garganico è una chiara distorsione della realtà e un attacco puerile”. A dichiararlo è il consigliere comunale Michele Azzollino, intervenuto per difendere l’operato dell’ex sindaco e della sua amministrazione in merito alla chiusura della sezione distaccata del Tribunale di Lucera, avvenuta nel 2012.

La soppressione fu determinata dal decreto legislativo n. 155 del 6 settembre 2012, che portò alla chiusura di 31 tribunali, 31 procure e 220 sezioni distaccate in tutta Italia, compresa quella di Rodi Garganico.

“Le opzioni erano limitate e la decisione fu imposta dall’alto, senza alcuna considerazione per la geografia del territorio o le esigenze del Gargano”, sottolinea Azzollino. “L’amministrazione dell’epoca ha lottato con determinazione, sostenuta da avvocati, associazioni e cittadini, per mantenere un presidio di giustizia essenziale”.

Non solo proteste e cortei: l’amministrazione Pinto si batté anche per mantenere la sede del Giudice di Pace, presentando ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato contro il Ministero, ottenendo la conservazione dell’ufficio a Rodi Garganico, senza alcun costo per il Comune.

“Chiamare oggi in causa un ex sindaco che ha abbandonato la scena politica attiva è fuori luogo”, afferma il consigliere. “Piuttosto, bisognerebbe interrogarsi su quanti altri presìdi siano stati chiusi in questi dodici anni nel silenzio generale, mentre allora c’era chi, da amministratore pubblico, ha difeso con forza i diritti del territorio”.

La battaglia per il tribunale – conclude Azzollino – è solo una delle tante istanze ancora aperte per il Gargano. E non è certo l’unica risposta che questo territorio attende.

Lo riporta retegargano.it.