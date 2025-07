Dopo il successo dell’edizione precedente, torna per il secondo anno consecutivo il “Zapponeta Blu Festival”, l’appuntamento estivo che anima la cittadina affacciata sull’Adriatico con un ricco cartellone di eventi.

Organizzato dal Comune di Zapponeta, il festival propone anche nel 2025 un programma variegato e gratuito, pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età e valorizzare il territorio attraverso musica, cultura, tradizioni locali e sapori autentici.

Il sindaco Vincenzo Riontino ha annunciato con entusiasmo un’edizione speciale: «Il Blu Festival non è solo spettacolo, ma un’occasione per celebrare il nostro mare, la nostra storia, le nostre eccellenze gastronomiche. Quest’anno, in particolare, vogliamo festeggiare insieme il 50° anniversario dell’autonomia comunale con eventi ancora più significativi».

Grandi nomi della musica italiana arricchiranno il calendario:

Gigi Finizio (2 agosto)

(2 agosto) Enzo Avitabile (9 agosto)

(9 agosto) Eugenio Bennato (16 agosto)

(16 agosto) Mietta (24 agosto – serata dedicata al 50° anniversario dell’autonomia comunale)

(24 agosto – serata dedicata al 50° anniversario dell’autonomia comunale) Marco Zurzolo (11 settembre)

(11 settembre) Simone Cristicchi (13 settembre)

Accanto ai concerti, non mancheranno gli eventi gastronomici più attesi:

Sagra dei Prodotti Tipici (27 luglio)

(27 luglio) Sagra del Pesce (10 agosto)

(10 agosto) Percorso enogastronomico “Vincanto Estate” (12 agosto)

Zapponeta è pronta ad accogliere residenti e turisti con un’estate ricca di emozioni, incontri e bellezza. Il Blu Festival 2025 promette di essere un’esperienza indimenticabile, nel segno della condivisione e dell’identità locale.