Donna cieca torna a vedere dopo un autotrapianto dell'occhio: è la prima volta al mondo

TORINO – Un intervento chirurgico senza precedenti potrebbe aprire una nuova frontiera nella cura di alcune gravi patologie oculari. All’ospedale Molinette di Torino, una donna di 67 anni, Elena, è tornata a vedere dopo oltre cinque anni di cecità grazie a un innovativo autotrapianto di tessuti oculari da un occhio all’altro.

L’operazione è stata eseguita dalla Clinica Oculistica universitaria diretta dal professor Michele Reibaldi. Si tratta del primo caso al mondo in cui, oltre al segmento anteriore dell’occhio, è stata trasferita anche la macula, la porzione centrale della retina responsabile della visione distinta.

L’intervento

La paziente aveva perso la vista in seguito a un grave incidente stradale. L’occhio sinistro era ormai compromesso in modo irreversibile a causa della lesione del nervo ottico, mentre il destro presentava danni estesi alla cornea e alla retina che rendevano impossibile un tradizionale trapianto.

I chirurghi hanno quindi deciso di utilizzare i tessuti ancora vitali dell’occhio sinistro, trasferendoli in quello destro. L’autotrapianto ha interessato cornea, sclera, congiuntiva e, per la prima volta, anche la parte centrale della retina. L’intervento, durato circa sei ore, ha consentito di ricostruire un occhio funzionalmente vedente partendo da due occhi gravemente danneggiati.

I primi risultati

I controlli eseguiti nei giorni successivi hanno evidenziato il buon attecchimento dei tessuti trapiantati e un progressivo recupero della funzione visiva. Nei prossimi mesi l’équipe medica monitorerà il funzionamento della retina trasferita per valutare l’effettivo recupero delle capacità visive.

Il commento del professor Reibaldi

«Questo intervento rappresenta una nuova frontiera nella chirurgia oculistica – ha dichiarato Michele Reibaldi, direttore della Clinica Oculistica universitaria delle Molinette –. Fino a oggi il trapianto contemporaneo del segmento anteriore era stato eseguito una sola volta al mondo, proprio qui alle Molinette, dal professor Vincenzo Sarnicola e dal sottoscritto. Mai, invece, era stato possibile trapiantare la zona centrale della retina. Ora attendiamo di verificare quanto la retina trapiantata sarà in grado di funzionare, ma i primi riscontri sono incoraggianti».

«È stata una maratona chirurgica di quasi sei ore – ha aggiunto – resa possibile dalla straordinaria collaborazione tra oculisti, anestesisti, infermieri e Direzione sanitaria. Il momento più emozionante è stato quando Elena, riaprendo gli occhi, ha potuto riconoscere il volto di suo figlio e quello della sua inseparabile compagna di vita, il cane guida Joe».

La presenza del cane guida

La storia è stata segnata anche da un gesto di particolare sensibilità. Durante il ricovero Elena è stata accompagnata dalla sua cagnolina Joe, il cane guida che da anni la assiste nella vita quotidiana. La Direzione dell’ospedale ha autorizzato la presenza dell’animale durante tutta la degenza, consentendo alla paziente di affrontare il percorso chirurgico senza separarsi dal suo principale punto di riferimento.

L’intervento rappresenta un importante traguardo scientifico e apre nuove prospettive per la ricerca nel campo della chirurgia ricostruttiva dell’occhio e dei trapianti oculari. Lo riporta l’Ansa.