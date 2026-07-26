Il coraggio della coerenza ritrovata quando un articolo diventa dialogo e un parco diventa simbolo

Non sempre una notizia si esaurisce nella sua pubblicazione. Talvolta la sua forza risiede nella capacità di produrre effetti, di stimolare riflessioni, di aprire un confronto che travalica il fatto in sé. È in questa dimensione che il giornalismo assolve la sua funzione più alta: non quella di emettere sentenze, ma di alimentare un dibattito autentico.

Dopo la pubblicazione dell’articolo di StatoQuotidiano che evidenziava la contraddizione tra le battaglie civili di Vladimir Luxuria e l’annunciata assenza al Pride di Campobasso, qualcosa è accaduto.

Non una polemica sterile, non una replica risentita, ma un momento di riflessione personale.

«Ho letto l’articolo su StatoQuotidiano nel quale mi veniva contestata la mancanza di coerenza per la mia annunciata assenza al Pride di Campobasso. Quelle parole mi hanno fatto riflettere e anche per questo ho deciso di partecipare.»

Una confessione semplice, priva di artifici, che restituisce dignità a un gesto oggi sempre più raro: riconoscere che il confronto può modificare una scelta. Non è una sconfitta, ma un esercizio di libertà intellettuale. La coerenza non è l’ostinazione nel mantenere una posizione; è il coraggio di correggerla quando una riflessione sincera lo suggerisce.

Il destino ha poi aggiunto un elemento dal forte valore simbolico.

L’incontro tra Vladimir Luxuria e lo scrivente è avvenuto all’Out Park di Campobasso, il parco gestito dalla Cooperativa Sirio. Un luogo che non è soltanto uno spazio fisico, ma una visione sociale. Un parco che, già nel suo nome e nella sua missione, invita a guardare oltre i confini della cosiddetta normalità, trasformando l’inclusione in pratica quotidiana e facendo dell’integrazione il proprio linguaggio naturale.

È difficile immaginare una cornice più significativa.

Tra quei viali non si è consumata una riconciliazione personale, perché non vi era alcuna frattura da sanare. Si è sviluppata, piuttosto, una convergenza di intenti. Da una parte il sincero ravvedimento di Vladimir Luxuria, dall’altra l’apprezzamento, non inatteso ma certamente autentico, per un gesto che dimostra come il dialogo possa ancora incidere sulle coscienze.

Ed è forse proprio questa la vera notizia.

Non la partecipazione al Pride, che appartiene alla cronaca, ma ciò che l’ha resa possibile: il fatto che una riflessione pubblica abbia generato una riflessione privata, trasformandosi poi in una scelta pubblica. È la dimostrazione che un’informazione rigorosa, razionale e rispettosa può ancora produrre cultura anziché divisione.

In tempi in cui il dibattito pubblico sembra ridursi troppo spesso a tifoseria, l’episodio ricorda che esiste una via diversa. Quella nella quale il giornalismo non pretende di avere sempre ragione, ma rivendica il diritto-dovere di porre domande; e chi quelle domande le riceve non si chiude nella difesa, bensì le trasforma in occasione di crescita.

L’Out Park, in questo senso, diventa molto più di un luogo dell’incontro.

Diventa metafora. Un parco senza barriere, dove le differenze non rappresentano un limite ma una ricchezza, e dove l’integrazione non è uno slogan da esibire, bensì una pratica quotidiana. È quasi un segno del destino che proprio lì abbia preso forma un dialogo capace di abbattere un altro confine: quello dell’incomprensione.

Forse è questa la lezione più preziosa. Le notizie hanno un valore quando non si limitano a raccontare ciò che accade, ma riescono a mettere in movimento pensieri, coscienze e responsabilità. Quando smaterializzano le ideologie, restituiscono centralità alle persone e conducono, attraverso il confronto, a risposte democratiche.

Se è accaduto questo, allora non ha vinto un giornale, non ha vinto un protagonista della vita pubblica e non ha vinto una parte sull’altra. Ha vinto il dialogo. E, con esso, quella cultura dell’inclusione che un luogo come l’Out Park testimonia ogni giorno, ricordandoci che i confini esistono soltanto finché qualcuno non trova il coraggio di attraversarli.

Hermann Hesse : “ Impara cosa deve essere preso sul serio e ridi del resto”

A cura di Maurizio Varriano