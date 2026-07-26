Manfredonia, padre denuncia un'aggressione al parco giochi: "Mio figlio ha una disabilità, serve più sensibilità"

Tensione ieri sera nel parco giochi vicino al mercatino di Manfredonia, dove un padre racconta a StatoQuotidiano di essere stato “vittima di un’aggressione verbale e fisica mentre accompagnava il proprio figlio di 10 anni”.

Secondo il racconto di Andrea, tutto sarebbe nato dopo che il bambino, affetto da un disturbo del comportamento e titolare dei benefici previsti dalla Legge 104, avrebbe dato una leggera spinta a un’altra bambina durante il gioco.

“Il padre della bambina è arrivato con molta rabbia, intimandomi di andare via perché mio figlio dava fastidio. Ho cercato di mantenere la calma e stavo chiamando i Carabinieri, ma sono stato minacciato: mi ha detto che, se li avessi chiamati, mi avrebbe rotto il telefono”, racconta il genitore.

L’episodio avrebbe profondamente scosso il bambino, che avrebbe assistito alla scena. Successivamente, la situazione si sarebbe tranquillizzata e i bambini avrebbero ripreso a giocare.

Andrea spiega che il figlio frequenta il parco giochi proprio su consiglio degli specialisti, per favorire la socializzazione con gli altri bambini.

“Molti altri genitori hanno sempre dimostrato comprensione nei confronti delle difficoltà di mio figlio. Lo hanno accolto con pazienza e serenità, aiutandolo a integrarsi”, afferma.

Il padre riferisce inoltre che il bambino gli avrebbe raccontato di essere stato insultato dall’altro adulto con un’offesa discriminatoria. “Se quanto riferito da mio figlio fosse confermato, sarebbe gravissimo: non si può offendere un bambino di appena dieci anni.”

Per questo motivo, Andrea chiede una maggiore presenza delle forze dell’ordine nell’area del parco giochi, evidenziando anche la presenza di telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’accaduto.

“Continuerò a portare mio figlio in quel parco. Starò sempre vicino a lui e, quando sbaglia, lo correggo subito. Ma tutti i bambini hanno il diritto di giocare e di socializzare. Mio figlio è un bambino dolce e affettuoso. Spesso viene isolato a causa del suo disturbo, ma quando gli viene data la possibilità di fare amicizia si comporta come tutti gli altri bambini.”

Il genitore conclude con un appello al rispetto e all’inclusione dei minori con disabilità, invitando la comunità a mostrare maggiore comprensione nei confronti delle famiglie che affrontano quotidianamente queste difficoltà.