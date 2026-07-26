Monte Sant'Angelo, degrado all'esterno del cimitero di Macchia: scattano le proteste dei cittadini

Cumuli di rifiuti, sacchi della spazzatura abbandonati, piatti e contenitori di plastica sparsi a terra, oltre a numerosi gusci di cozze disseminati sul piazzale. È lo scenario che si presenta all’esterno del cimitero della frazione di Macchia, a Monte Sant’Angelo.

Le immagini documentano una situazione di evidente degrado in un luogo che dovrebbe essere decoroso e rispettoso della memoria dei defunti. I cittadini segnalano l’accumulo di rifiuti e chiedono un intervento urgente di pulizia e maggiori controlli per contrastare l’abbandono indiscriminato di immondizia.