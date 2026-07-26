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Home // Cronaca // Peschici, 19enne colpito da una grave emorragia durante la vacanza: ricoverato in Rianimazione

PESCHICI EMORRAGIA Peschici, 19enne colpito da una grave emorragia durante la vacanza: ricoverato in Rianimazione

Il giovane, originario di Parma, si è sentito male in un camping della Baia di Manaccora.

ISCHITELLA, 6 aprile 2024 - Incidente stradale nei pressi di Foce Varano, a Ischitella, oggi pomeriggio. Una moto è uscita di strada, con conseguenze pericolose per i suoi occupanti. Da raccolta dati, l'incidente ha coinvolto una moto che per cause ancora da chiarire è uscita di strada, finendo fuori dalla carreggiata principale. Fortunatamente, il motociclista è uscito illeso dall'accaduto, mostrando solo lievi segni di shock per l'esperienza vissuta. Purtroppo, la donna che viaggiava come passeggero sulla moto è stata trasportata d'urgenza all'ospedale più vicino con ferite riportate nell'incidente. Al momento, il suo stato di salute non è stato reso noto dalle autorità sanitarie locali. Intervenuto anche l'elisoccorso. Le circostanze esatte che hanno portato all'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità delle persone coinvolte nell'incidente. Gli inquirenti proseguiranno nelle loro indagini per comprendere appieno le circostanze dell'evento.

ELISOCCORSO, IMMAGINE D'ARCHIVIO - non riferita al testo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

PESCHICI – Una vacanza sul Gargano si è trasformata in un dramma per un ragazzo di 19 anni, originario di Parma, colpito nel pomeriggio di sabato da una gravissima emorragia mentre si trovava all’interno del camping “La Gemma”, nella Baia di Manaccora, a Peschici.

Il giovane, arrivato da poco nella struttura ricettiva, avrebbe accusato un improvviso malore accompagnato da una copiosa perdita di sangue. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto critiche, tanto da rendere necessario un intervento sanitario d’urgenza. Secondo le prime ipotesi, ancora tutte da verificare, l’emorragia potrebbe essere stata provocata dalla rottura dell’aorta, ma saranno gli accertamenti clinici a chiarire con precisione le cause dell’episodio.

Fondamentale si è rivelata la rapidità dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata del Residence Julia con il medico Maurizio Trocano, che ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione e la ventilazione assistita. Il quadro clinico del ragazzo era estremamente compromesso e ogni minuto si è rivelato determinante per tentare di salvargli la vita.

Valutata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118, decollato da Foggia e giunto rapidamente nella località turistica garganica. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Il diciannovenne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove è assistito dai sanitari. Le sue condizioni restano gravissime e la prognosi è riservata.

Sul luogo dell’emergenza è intervenuta anche l’ambulanza del 118 di Peschici, priva però del medico a bordo. Un particolare che torna ad alimentare il dibattito sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria nel Gargano durante la stagione estiva, periodo in cui l’afflusso di migliaia di turisti determina un sensibile aumento delle richieste di intervento e mette sotto pressione il sistema dell’emergenza-urgenza.

L’episodio riaccende così l’attenzione sulla necessità di garantire un potenziamento dei servizi sanitari nelle località a maggiore vocazione turistica, dove nei mesi estivi la popolazione residente cresce in modo esponenziale e la tempestività dei soccorsi può risultare determinante nei casi più gravi.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno.

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