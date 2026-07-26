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HAALAND "BELLA BIONDA" Pio e Amedeo conquistano Haaland con «Bella bionda»: il siparietto al matrimonio di Donnarumma diventa virale

I comici foggiani protagonisti di uno dei momenti più divertenti delle nozze del portiere della Nazionale. Il bomber del Manchester City si lascia coinvolgere tra risate e sfottò.

Pio e Amedeo conquistano Haaland con «Bella bionda»: il siparietto al matrimonio di Donnarumma diventa virale

Pio e Amedeo conquistano Haaland con «Bella bionda»: il siparietto al matrimonio di Donnarumma diventa virale

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
26 Luglio 2026
Foggia // Lifestyle //

PUGLIA – Tra gli ospiti del matrimonio di Gianluigi Donnarumma c’erano anche Pio e Amedeo, che hanno regalato uno dei momenti più divertenti della giornata coinvolgendo Erling Haaland in una delle loro irresistibili gag.

Il duo comico foggiano ha incrociato il fuoriclasse del Manchester City durante il ricevimento e, smartphone alla mano, gli ha dedicato la celebre canzone «Bella bionda», trasformando il campione norvegese nel protagonista di un simpatico sfottò in perfetto stile Pio e Amedeo.

L’attaccante ha accolto la provocazione con grande sportività, sorridendo e lasciandosi trascinare dall’atmosfera di festa. La sua reazione, spontanea e divertita, ha conquistato gli invitati e, una volta finita sui social, anche migliaia di utenti.

Il video, condiviso nelle ore successive alle nozze, è rapidamente diventato virale, raccogliendo visualizzazioni, condivisioni e commenti divertiti. Un siparietto leggero che ha aggiunto un tocco di ironia a quello che è già stato definito uno degli eventi mondani dell’estate, impreziosito dalla presenza di numerosi protagonisti del calcio internazionale.

 

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