Pio e Amedeo conquistano Haaland con «Bella bionda»: il siparietto al matrimonio di Donnarumma diventa virale

PUGLIA – Tra gli ospiti del matrimonio di Gianluigi Donnarumma c’erano anche Pio e Amedeo, che hanno regalato uno dei momenti più divertenti della giornata coinvolgendo Erling Haaland in una delle loro irresistibili gag.

Il duo comico foggiano ha incrociato il fuoriclasse del Manchester City durante il ricevimento e, smartphone alla mano, gli ha dedicato la celebre canzone «Bella bionda», trasformando il campione norvegese nel protagonista di un simpatico sfottò in perfetto stile Pio e Amedeo.

L’attaccante ha accolto la provocazione con grande sportività, sorridendo e lasciandosi trascinare dall’atmosfera di festa. La sua reazione, spontanea e divertita, ha conquistato gli invitati e, una volta finita sui social, anche migliaia di utenti.

Il video, condiviso nelle ore successive alle nozze, è rapidamente diventato virale, raccogliendo visualizzazioni, condivisioni e commenti divertiti. Un siparietto leggero che ha aggiunto un tocco di ironia a quello che è già stato definito uno degli eventi mondani dell’estate, impreziosito dalla presenza di numerosi protagonisti del calcio internazionale.