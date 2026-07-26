CAMPOMARINO – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del 67enne di origine ucraina, residente a San Severo, di cui si erano perse le tracce nelle scorse ore. L’uomo è stato ritrovato vivo nella mattinata di oggi alla foce del fiume Biferno, nel territorio di Campomarino.

La scomparsa era stata denunciata nella giornata di ieri, facendo scattare le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Il 67enne è stato individuato in evidente stato confusionale e con diverse ferite sul corpo, sulle quali sono in corso gli accertamenti per chiarirne l’origine.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e il personale sanitario del 118 di Campomarino, che ha prestato le prime cure prima del trasferimento dell’uomo in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero, mentre le autorità stanno lavorando per ricostruire gli spostamenti compiuti dall’uomo dopo l’allontanamento e fare luce sulle circostanze che hanno portato al suo ritrovamento nell’area della foce del Biferno.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause delle lesioni riportate dal 67enne. Gli accertamenti delle forze dell’ordine e gli esiti delle verifiche sanitarie saranno determinanti per chiarire quanto accaduto nelle ore successive alla scomparsa. Lo riporta termolionline.it.