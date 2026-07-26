Si chiude il sipario sulla XIX edizione di Corto e Cultura Film Festival

MANFREDONIA – Cala il sipario sulla XIX edizione del Corto e Cultura Film Festival – Nelle Mura di Manfredonia, una manifestazione che, anche quest’anno, ha trasformato la città sipontina in un punto di riferimento per il cinema, la cultura e l’arte, confermando una crescita costante sia sul piano organizzativo che su quello artistico.

Tre serate intense, partecipate e ricche di contenuti hanno accompagnato il pubblico in un percorso che ha saputo coniugare la valorizzazione del territorio con uno sguardo sempre più aperto al panorama nazionale e internazionale, attraverso incontri, proiezioni e momenti di confronto tra autori, registi, attori, professionisti del settore e appassionati.

L’apertura dedicata alle eccellenze del territorio

La XIX edizione ha preso il via il 21 luglio con una serata dedicata alle realtà culturali locali, offrendo spazio ad artisti, autori e interpreti che, attraverso il linguaggio cinematografico, raccontano l’identità, la memoria e le trasformazioni del territorio.

Un appuntamento pensato per rafforzare il legame tra il Festival e la comunità, nella convinzione che la cultura rappresenti uno strumento fondamentale di crescita e valorizzazione delle eccellenze locali.

Il cinema internazionale protagonista

Il 24 luglio il Festival ha aperto le proprie porte al panorama cinematografico nazionale e internazionale con la proiezione di 24 cortometraggi provenienti da diversi Paesi, offrendo al pubblico uno spaccato del cinema contemporaneo attraverso linguaggi, sensibilità e visioni differenti.

Una selezione che ha confermato la vocazione internazionale della rassegna e la sua capacità di creare connessioni tra culture e cinematografie diverse, consolidando il prestigio della manifestazione ben oltre i confini regionali.

Il Gran Galà delle Premiazioni

La serata conclusiva, il 25 luglio, ha celebrato il talento e la creatività con il tradizionale Gran Galà delle Premiazioni, momento culminante della manifestazione.

Ospite d’onore dell’edizione è stato David Chevalier, tra i più apprezzati doppiatori italiani, noto al grande pubblico per essere la voce di Morty Smith nella celebre serie animata Rick and Morty. Nel corso della serata, Chevalier ha condiviso con il pubblico il proprio percorso artistico, testimoniando il valore del doppiaggio quale forma espressiva capace di dare anima e identità ai personaggi più amati del cinema e dell’animazione.

A conferire ulteriore prestigio internazionale all’evento è stata anche la presenza di John Campanile, attore e produttore cinematografico originario di Chicago, la cui partecipazione ha sottolineato il crescente respiro internazionale del Festival.

Un Festival che guarda al futuro

La XIX edizione del Corto e Cultura Film Festival – Nelle Mura di Manfredonia si chiude lasciando un bilancio positivo e la conferma di una manifestazione che continua a crescere, promuovendo il dialogo tra territori, culture e generazioni attraverso il linguaggio universale del cinema.

Un ringraziamento è stato rivolto dagli organizzatori agli artisti, agli autori, ai registi, agli ospiti, alla giuria, agli sponsor, ai partner, ai volontari, alla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, che ha ospitato la manifestazione, e al pubblico che con la propria partecipazione ha contribuito al successo dell’evento.

Con lo sguardo già rivolto alle prossime edizioni, il Festival conferma la propria missione: partire dal territorio per raccontare il mondo attraverso la forza delle storie e del cinema.