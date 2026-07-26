Torna la Sagra del Prosciutto di Faeto: appuntamento il 2 agosto nel Bosco di Faeto

Faeto (FG) – Tradizione, sapori autentici e natura si incontrano in occasione della 65ª Sagra del Prosciutto di Faeto, in programma domenica 2 agosto 2026 nel suggestivo Bosco di Faeto.

L’evento celebra uno dei prodotti simbolo del territorio, il Prosciutto di Faeto, eccellenza della tradizione gastronomica locale, offrendo ai visitatori un’intera giornata dedicata al gusto, alla scoperta delle produzioni tipiche e alla valorizzazione delle identità dei Monti Dauni.

L’evento promosso dal Comune di Faeto, patrocinato da Puglia Promozione e organizzato da One Eventi, prevede un programma ricco di appuntamenti sia dal primo mattino con degustazioni, stand enogastronomici, momenti dedicati al benessere e alle attività outdoor come Yoga e Walking , intrattenimento musicale e iniziative pensate per coinvolgere famiglie, appassionati di natura e turisti, trasformando il Bosco di Faeto in un luogo di incontro e condivisione.

“La Sagra del Prosciutto rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la nostra comunità – afferma il Sindaco di Faeto, Michele Pavia – È un’occasione per raccontare Faeto attraverso uno dei suoi prodotti più identitari, ma anche per valorizzare il patrimonio naturale, culturale e umano che rende il nostro paese unico. Ogni edizione è il risultato di un grande lavoro di squadra che coinvolge amministrazione, associazioni, operatori e volontari, ai quali rivolgo il mio più sincero ringraziamento”

“La 65ª Sagra del Prosciutto mantiene intatta la propria identità – dichiara Salvatore di Matteo, Fonder di One Eventi – ma quest’anno si presenta con un programma ancora più ricco e articolato. In sinergia con l’Amministrazione comunale abbiamo voluto introdurre nuove esperienze capaci di valorizzare il Bosco di Faeto e attrarre un nuovo pubblico interessato ad attività di benessere psico fisico, e offrire ai visitatori un modo diverso di vivere il territorio. L’obiettivo è affiancare alla tradizione enogastronomica attività dedicate al benessere, all’outdoor e alla scoperta del patrimonio naturalistico, creando un evento che sappia coinvolgere pubblici diversi e trasformare una giornata di festa in un’esperienza autentica, immersa nella natura e nelle eccellenze di Faeto.”

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio, capace di coniugare cultura, tradizioni e turismo esperienziale, valorizzando il patrimonio naturalistico ed enogastronomico di Faeto.