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MORTALE BITONTO Tragico incidente sulla Bitonto-Giovinazzo: muore una donna, sei feriti tra cui tre bambini

Lo scontro nella notte lungo la provinciale in direzione Foggia.

Tragico incidente sulla Bitonto-Giovinazzo: muore una donna, sei feriti tra cui tre bambini

Tragico incidente sulla Bitonto-Giovinazzo: muore una donna, sei feriti tra cui tre bambini - ph antennasud

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Luglio 2026
Prima pagina //

Una donna ha perso la vita e altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada che collega Bitonto a Giovinazzo, nel Barese, in direzione Foggia.

L’impatto, avvenuto intorno all’una, ha coinvolto due automobili. La vittima viaggiava su una delle vetture insieme a un uomo e ai tre minori. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare.

I tre bambini sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, mentre i tre adulti feriti sono stati ricoverati tra il Policlinico e l’ospedale Di Venere. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Entrambe le auto coinvolte sono state poste sotto sequestro nell’ambito delle indagini.

Gli accertamenti proseguono per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Lo riporta Ansa Puglia.it

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