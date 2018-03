Di:

Bari, inscenano una rapina per coprire un furto. Denunciata coppia di mauriziani

Bari – UNA coppia di domestici mauriziani ha inscenato una rapina con sequestro di persona. Entrati nell’appartamento dei datori di lavoro, assenti per ferie, si sono impossessati di preziosi per un valore di circa 20mila euro. Scoperti sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso e simulazione di reato.Tutto è cominciato nella tarda mattinata dello scorso 20 agosto quando i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro e della Stazione di Bari San Nicola sono intervenuti presso l’abitazione di un professionista barese dove si era verificato un furto. Alla presenza di suo marito, la domestica, una mauriziana che abita in un appartamento nello stesso stabile, ha riferito ai militari che nel pomeriggio del giorno precedente, tre individui travisati, di cui uno armato di pistola, avevano fatto irruzione nella casa e, sotto minaccia dell’arma, le avevano intimato di consegnare le chiavi dell’appartamento del datore di lavoro. A quel punto la aveva consegnato le chiavi ai malfattori e li aveva condotti al piano superiore dove i rapinatori si erano impossessati di monili in oro per un valore di 20mila euro circa, per poi dileguarsi velocemente. La stessa non avrebbe denunciato subito l’accaduto poiché sola, impaurita ed in preda al panico a causa dell’assenza del marito che nella circostanza si trovava fuori dal territorio nazionale.Immediatamente sono partite le indagini dei Carabinieri che, a seguito di ulteriori dichiarazioni fornite da alcuni condomini e sulla base anche dei rilievi eseguiti dai Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo, sin da subito hanno evidenziato alcune incongruenze che non hanno convinto gli investigatori finché gli stranieri, messi alle strette, hanno confessato di aver inscenato tutto per potersi impossessare dei preziosi. I successivi accertamenti infatti hanno permesso di appurare progressive e continuative sottrazioni di argenteria e monili in oro dall’abitazione dell’ignaro professionista nonché di sequestrare un cofanetto contenente le chiavi dell’appartamento della vittima, rinvenuto dai Carabinieri nell’abitazione dei due stranieri. Gli stessi sono stati quindi deferiti in stato di libertà mentre sono in corso indagini finalizzate a recuperare la refurtiva e ad individuare gli eventuali ricettatori.Redazione Stato