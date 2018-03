Di:

Moldaunia e abolizione Province. Questione di soldi, sempre loro ultima modifica: da

Foggia – ORAMAI le cronache di tutti i giornali, telegiornali, radiogiornali, siti web d’informazione, e quant’altro, sono concentrati sulla nuova ondata di crisi finanziaria che da poco meno di un mese ha messo in ginocchio la superpotenza U.S.A. e tutti quei paesi che le gravitano economicamente attorno, europei compresi.I paesi dell’Est e quelli emergenti sui mercati finanziari mondiali riempiono le casse del rispettivo Stato o Regno con industrie sempre più globalizzate, che si differenziano dal nome della marca piuttosto che dalla qualità del prodotto, pur rimanendo immutate le condizioni di lavoro di operai remunerati al di sotto della soglia di sopravvivenza. C’era da aspettarselo, e i segni premonitori erano ben noti dal decennio scorso col proliferare di prodotti Made in China – Taiwan – India, molto spesso esentasse o fantasmi alle dogane.Solo oggi ci rendiamo conto che la Cina forse ha già sostituito economicamente gli U.S.A.; basta guardarsi intorno per accorgersi quanti orientali hanno aperto attività commerciali in Europa. Attività con prodotti che importano dalla madre terra e che vendono o che trasformano, specie nel settore alimentare, e il tutto organizzandosi in comunità che spesso diventano ghetti urbani con altrettanta malavita organizzata. Una “Chinatown” globalizzata (e il caso di dire) e copiata a quella statunitense, ramificata in ogni angolo di un’Europa sempre meno europea.. Un numero considerevole che crea profitto a Foggia, ma che diminuisce le possibilità di fare impresa ai locali. Attenzione, questa non vuol essere un’accusa contro gli stranieri che legalmente e meritatamente lavorano nel capoluogo dauno, ma solo un monito alla comunità locale sia per mantenere alto il grado di controllo al proliferare d’illegalità, sia per non farci sostituire in quelle attività che noi potremmo svolgere, semmai con il loro contributo e aiuto. L’accoglienza e la condivisione è ricchezza, la globalizzazione senza regole è povertà per molti e illegalità per tanti.In Cina i banchieri hanno saputo prendere al volo il treno dell’affare senza scrupoli e con i soldi di un regime sottratti al popolo e ciò non va molto bene; mentre le menti dei nostri paesi, gli occidentali, si son dimostrate come al solito prone al comando di pochi banchieri che hanno fatto la stessa cosa dei cinesi utilizzando i soldi di altri investimenti ceduti da banche compiacenti.C’è da essere Indignati! Questione di soldi.. In aula erano presenti solo 11 Senatori, gli altri in vacanza (il periodo era giusto). L’indomani i giornali “gridavano” a grandi caratteri in grassetto allo scandalo, senza informare correttamente il cittadino che quella seduta era di routine, una delle tante nella regolare attività parlamentare. Com’è dimostrabile dall’agenda romana accedendo al sito ufficiale del Parlamento Italiano, in un anno di queste magre sedute ne avvengono a decine. Si è gridato allo scandalo quando invece lo scandalo è ben altro, lasciato sottotono perché porta più profitti agli editori.Questione di soldi, purtroppo.Si è lasciato sottotono lo scandaloso sciopero annunciato dai calciatori.Nulla da eccepire sul fine poiché la mancata contrattazione per aggiornare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giustifica l’azione di sciopero. Quello che non ritengo lecito e morale è la forma e la sua applicazione direttamente legata a questioni economiche piuttosto che di qualità e svolgimento del lavoro, come avviene per esempio nelle fabbriche. I calciatori vorrebbero incrociare le gambe perché non vogliono sborsare la “Tassa di Solidarietà”, un pagamento allo Stato compiuto da quei calciatori con guadagni da € 90.000 in su. Facendo due conti con le dita, son ben pochi i calciatori che non dovrebbero pagare questa tassa. La Casta, inoltre, ha dichiarato che se lo Stato vuole incassare la Tassa di Solidarietà la chieda ai presidenti delle rispettive società per cui giocano/lavorano, in altre parole ai loro datori di lavoro. E’ come a dire che un operaio si fa pagare le tasse (quelle riportate sulla sua busta paga) dal suo datore di lavoro e non attraverso il calcolo degli emolumenti lordi riportati in busta paga. Oddio, a noi lavoratori dipendenti farebbe “un sacco comodo”, ma sappiamo molto bene che senza tasse il BelPaese fallirebbe e con esso il nostro futuro di pensionati (forse lo è già pur versando le tasse)e quello dei nostri figli. Insomma, «Pagare le tasse è bello» come dichiarò qualche anno fa il compianto Ministro Padoa-Schioppa. Personalmente, la proposta dei calciatori la reputo indecente, amorale e eticamente perseguibile giacché confluisce in quelle dell’assurdo di un’utopica alchimia d’improvvisati luminari dell’economia, o da furbastri soggetti che non danno mance. Che vadano a tirar calci al pallone per quanto son profumatamente pagati e coccolati da noi fessacchiotti che spendiamo soldi per vederli rincorrere una sfera allo stadio e sui canali delle PayTV. Faccio fatica a dirlo, ma questa volta il Ministro Calderoli -Lega Nord- (cui non nutro assolutamente stima, fiducia e competenza politica) ha finalmente detto qualcosa di giusto: «Non volete pagare la tassa di solidarietà? Ed io ve la raddoppio». Che vada fino in fondo Calderoli.Questione di soldi, dalle nostre tasche.La nuova finanziaria, la manovra bis in questo periodo in atto per opera del Governo Italiano, ha stabilito ancora una volta di tagliare i costi della politica. Lo vuole fare eliminando le province più piccole, quelle di sotto i 300mila abitanti, e accorpando i piccoli comuni con meno di 1000 abitanti. Una mazzata tra capo e collo non solo per chi vive solamente di politica e gestione amministrativa dell’ente interessato, ma anche per tutti quei centri urbani che in un baleno dovranno riorganizzarsi amministrativamente, forse con solo il sindaco, per rimanere in essere. In Italia di centri urbani con meno di 1000 abitanti e di province con meno di 300mila sono un numero considerevole, tanto da presagire che le casse dello Stato ne beneficeranno egregiamente e con esse, si spera, le nostre tasche. Nel frattempo è iniziata la corsa delle proposte per ridimensionare lo Stivale, come se avesse bisogno di rattoppi più che di cuciture. Un dettaglio importante che lo Stato non ha dovutamente, almeno credo, analizzato è la peculiarità di questi centri abitati. Ognuno ha una sua storia, con le sue tradizioni spesso rivali con paesino a pochi km di confine. Una ricchezza che non può andar persa. Si pensi solo che quando questi paesini commemorano la festa patronale hanno tradizioni e metodi di realizzazione diversi da quello a pochi chilometri. E allora, come si farebbe se avessero un unico sindaco che per far quadrare i conti dovrà tagliare spese? Vuoi vedere che il taglio lo fa sulla cultura, spesso secondaria? Francamente l’abolizione delle province la condivido, ma deve essere per tutte, con tutti i suoi organi politici., dalla mancanza di lavoro, dall’inesistenza d’infrastrutture. Solo nella Capitanata si contano, se non erro, sei comuni e rispettivamente Celle San Vito, Faeto, Isole Tremiti, Motta Montecorvino, Panni e Volturara Appula, con l’interrogativo sospeso per Panni che conta appena 1012 abitanti e che potrebbe cadere sotto la mannaia della manovra bis. Uno schiaffo sonoro per l’intera comunità che oltre a vivere emarginati nei periodi invernali, la popolazione sarà sottoposta a più difficili adempimenti dei servizi giacché le infrastrutture, specie quelle stradali, sono impraticabili e franose. Mentre nel vicino Molise, il decreto colpisce in pieno le uniche due province, quella di Campobasso e Isernia, affondando per sempre il territorio. Dagli organi politici dei due centri molisani sono già partiti i ricorsi per rivedere parte della decisione del Governo. Ma a conti fatti e per non sopprimere una parte dell’Italia, presumo che Campobasso riuscirà a ottenere il dovuto riconoscimento provinciale, a scapito di Isernia, riportando così com’era in origine la regione Molise. Perché allora non cogliere al volo la manovra per realizzare la tanto chiacchierata Regione Moldaunia? La politica fa ostruzionismo, spesso comportandosi come struzzi, pur di rimanere in auge e sulla poltrona conferita e non guadagnata.Questione di soldi, sperperati!. In realtà sono anni che si cerca di farlo ma non appena si decide di mettere nero su bianco, e voilà, tutto svanisce. Ora si sta tentando con l’abolizione delle province sotto i 300mila abitanti e dei comuni inferiori a mille unità, come detto in precedenza. La Lega Nord propone innanzitutto la Padania, con un’Italia divisa in 8 macro regioni. Altri vorrebbero dividerla in 30 regioni, la proposta fatta da chi sogna il Grande Salento. Poi vi sono i soliti ambigui che propongono di ridimensionare l’Italia finanche dividendo le isole maggiori, il Piemonte e il Veneto (più piccoli sono i territori e più controllo politico-economico si può ottenere pressando il cittadino: furbi loro).Fanta geo-politica la definisco poiché non si rispetta una carta che da anni ci rende tutti uguali, scritta col sangue dei nostri predecessori: la Costituzione Italiana. Proposta decente è invece quella della Regione Moldaunia che non è una regione in più o meno al territorio italiano, bensì l’accorpamento della Capitanata al Molise rispettando la Costituzione (si veda il progetto al sito www.moldaunia.it). Un’unica regione, quella della Moldaunia, con centri urbani che hanno in comune la storia, le tradizioni, la cultura. Si pensi alla popolazione dei Frentani e dei Dauni che per secoli condivisero territori, usi e costumi. Politicamente la Moldaunia sarebbe la corretta risposta alla proposta del Governo perché permetterebbe a Campobasso di rimanere in vita: il Molise dovrebbe cogliere al volo quest’opportunità.La, una regione cardine nel Mezzogiorno d’Italia, che confinerebbe con la Puglia, la Basilicata, la Campania, il Lazio, l’Abruzzo. Una regione che avrebbe nel suo interno le infrastrutture principali per collegare la Roma Capitale al sud- est dell’Italia, a quel Mar Adriatico che offre e soffre. Una regione che potrebbe metter fine alla lunga e travagliata agonia dei piccoli comuni del SubAppennino Dauno, sempre in crisi di collegamenti e, oggi più che mai, tagliati fuori dalla scellerata scelta del Governo di accorparli fra loro. La Moldaunia, la risposta alla Regione Puglia che discrimina la Capitanata per “mamma Bari” e il Salento. Attenzione, che Moldaunia non è il Molisannio, come molti vorrebbero far credere. Ma questo chi di politica e imprenditoria locale vive non lo capisce, anzi non vuol capirlo poiché gli interessi economici sono sempre rivolti altrove dirottando le finanze verso Bari su preciso comando del politico romano che deve rispondere alla segreteria che lo ha fatto eleggere, non al popolo legittimo.Questione di soldi, come e sempre loro!nicobaratta@alice.it