Orta Nova, tenta di acquistare frutta con denaro falso: fermato 51enne

Orta Nova – I militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato Luigi Morelli, di anni 51, di Foggia, nullafacente, pregiudicato, che poco prima, presso il banco di ortofrutta di un venditore ambulante, aveva tentato di acquistare della merce pagando con una banconota da € 100 falsa.Il venditore, insospettito da tale banconota, che al tatto sembrava diversa dalle originali, chiamava i Carabinieri che, intervenuti sul posto, constatavano la non “genuinità” della banconota; sottoponevano, pertanto a perquisizione personale Morelli e rinvenivano altre due banconote dello stesso tipo che, alla vista, erano del tutto simili alle originali. Per tale motivo l’uomo veniva tratto in arresto e associato alla locale casa circondariale.Redazione Stato