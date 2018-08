Comparti Manfredonia, don Alessandro saluta “Grazie a tutti”

”Carissimi tutti, nei prossimi giorni, come sapete, si chiude la mia avventura di parroco in questo quartiere. È stata un’esperienza esaltante che mi ha dato molto, la foto che ho postato è significativa, ricorda la messa celebrata al temine della manifestazione dell’ottobre 2013. Vi ringrazio di tutto, vi chiedo scusa per i miei limiti e le mie omissioni. Sono certo che continuerete a lavorare per questa città e questo quartiere. Quando il compianto vescovo Michele Castoro mi chiese di essere parroco di questa nuova parrocchia e di contribuire a costruire la chiesa-comunità fatta di persone e anche l’edificio fatto di muri, mi disse: “dobbiamo dare un segno a questa città, a partire da quella periferia“.

Dopo 7 anni spero che questo segno sia stato compreso e apprezzato. Il vescovo Castoro aveva un’attenzione particolare per questa realtà e le ultime parole che ci siamo detti, poche ore prima della sua morte, sono state di grande affetto e partecipazione per la nostra comunità e il nostro quartiere. Parto per svolgere il nuovo e delicato incarico al Seminario Regionale carico dell’esperienza e degli insegnamenti che il camminare con voi mi ha donato. Lascio una bella comunità e una bella struttura a servizio della gente del quartiere. Don Stefano, che raccoglie il testimone, ha già fatto la mia stessa esperienza, costruendo una parrocchia nella periferia di Vieste, saprà certamente aiutare tutti a continuare il cammino.

Grazie ancora di tutto. Ogni giorno ci sarà un posto speciale nelle mie preghiere per tutte le vostre famiglie.

Con affetto”.

Don Alessandro Rocchetti

Manfredonia, 26 agosto 2018