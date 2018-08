Juventus a punteggio pieno

Di:

Seconda vittoria in campionato per la Juventus che al debutto in casa supera la Lazio 2-0. Un gol per tempo per i bianconeri che passano alla mezz’ora passa con un colpo di destro da fuori di Pjanic. Nella ripresa la Lazio sfiora il pari con Luis Alberto che non trova la porta, i padroni di casa rispondono con Ronaldo, fermato da Strakosha. Al 70′ ci pensa Mandzukic a chiudere il match, ribattendo a porta vuota dopo la respinta del portiere su conclusione di Cancelo.

La Juventus vola in testa a punteggio pieno, la Lazio resta a secco, con la sfortuna di aver affrontano all’avvio stagionale le prime due dello scorso campionato.

fonte lega serie a