Manfredonia. La nobildonna Rosa Longo

Di:

La nobildonna Rosa Longo nacque a Foggia il 13 novembre 1890. Nel corso della sua vita fu una grande benefattrice. Un tempo la celebrazione della festa di Santa Rosa da Lima, aveva luogo il 30 agosto, giorno in cui si tiene in concomitanza a Manfredonia, la Festa Patronale dedicata alla Madonna di Siponto. In quel giorno la signora Longo festeggiava il suo onomastico con la sua famiglia. Di questa dolce e amata signora è rimasto un pallido ricordo nella memoria di qualche anziano ancora vivente. Oltre a dedicarsi alle numerose incombenze familiari, otto figli e marito da accudire, trovava il tempo di dedicarsi alle opere di bene. Si prodigava per tutti a Manfredonia, in periodo in cui la povertà era assoluta. Chiunque bussava alla sua porta, dalle ragazze fidanzate che non avevano soldi necessari per l’acquisto del corredo, al ragazzo che non aveva le scarpe o l’uomo che non aveva lavoro o famiglie che non avevano da mangiare, trovava in lei sempre un valido aiuto. Era voluta bene a Manfredonia la signora Longo per la sua grande affabilità e generosità. Ogni giovedì si sedeva vicino al portone della sua abitazione in via Rivera, con un grande cesto nel quale c’erano soldi e buoni per poter ritirare nel locale pastificio la pasta.

Il 30 agosto di ogni anno, in occasione della Festa Patronale la banda cittadina, prima di effettuare il consueto giro per le vie cittadine, si recava nel cortile dell’abitazione della signora Longo per dedicarle un gentile omaggio musicale. A conclusione dell’esibizione la nobildonna Longo faceva scendere la sua cameriera nel cortile che portava su un vassoio una regalia per tutti i componenti della banda.

A lei si deve la creazione di un ordine religioso dedicato a S.Luigi Gonzaga, la cui statua ubicata nella chiesa di S. Benedetto alla devozione dei fedeli, fu donata dalla signora Longo. In occasione della Festa di San Luigi Gonzaga che ha luogo il 21 giugno, tutte le maestranze del mulino-pastificio partecipavano alla processione della statua del Santo, portando al collo un medaglione con l’effige di S.Luigi. La signora Longo fece numerose donazioni alle chiese di Manfredonia, tra le quali vale la pena ricordare il bellissimo Angelo tuttora conservato nella chiesa della Stella Maris, due grandi candelabri in argento utilizzati in cattedrale per solenni funzioni ed altri oggetti e paramenti sacri.

Tanto altro si potrebbe dire di questa dolce signora della quale restano delle foto miracolosamente non ingiallite. Il ritratto della sua vita sembra quasi una favola così come la sua bontà. Un esempio di nobildonna perduto nel tempo. Dopo la sua morte, una targa su lastra di marmo in suo ricordo le fu dedicata dal marito Vincenzo D’Onofrio e collocata su una parete all’ingresso del salone di Villa Rosa. Dei figli che ha avuto la signora Longo, restano ancora in vita Aldo e Giuseppina, entrambi ultranovantenni che conservano una memoria eccezionale, fonte di aneddoti e testimonianze che riguardano la vita della loro amata mamma Rosa.

La nobildonna Rosa Longo, morì in giovane età il 19 ottobre 1935, lasciando gran ricordo di sé.

Il cav. Vincenzo D’Onofrio, proprietario del mulino-pastificio dedicò durante il periodo fascista la stupenda “Villa Rosa” a sua moglie Rosa Longo, che fece costruire a nord della Città sulla strada per la Montagna. Va ricordato altresì, per la storia locale, che nel 1911 Fortunato D’Onofrio e il figlio Vincenzo insieme a Michele Longo di Foggia facoltosi commercianti di cereali acquistarono a Manfredonia il mulino-pastificio dai fratelli Michele e Oscar Peluso. I nuovi proprietari ingrandirono il complesso alimentare sipontino sviluppando tecniche più moderne per la produzione della pasta. Nel 1912 la famiglia D’Onofrio si trasferì definitivamente a Manfredonia. Vincenzo D’Onofrio che nel frattempo si era imparentato con la famiglia Longo sposando Rosa la figlia di Michele, si dedicò con grande passione all’amministrazione dell’importante pastificio. In un prossimo articolo, descriverò dettagliatamente tutta la storia del mulino-pastificio D’Onofrio & Longo.

** La celebrazione liturgica di Santa Rosa da Lima ricorre il 23 agosto, mentre il 30 agosto secondo il calendario tradizionale per la messa denominata tridentina.

Fotogallery

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia