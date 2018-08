Manfredonia. Una Mostra che accompagnerà la Festa….

Di:

Con l’egregia presentazione dell’eclettico Matteo Perillo, nel suggestivo chiostro di Palazzo San Domenico ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale della mostra-concorso nazionale di pittura organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Diomedes”, patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, dal Comune di Manfredonia, dall’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e dall’Agenzia del Turismo.

La mostra, giunta quest’anno alla sua 9^ edizione, si svolge in contemporanea ai festeggiamenti in onore di Maria SS di Siponto, Patrona della Città di Manfredonia, ed è dedicata proprio alla sacra icona della Vergine, con la partecipazione di grandi maestri e di talenti emergenti già forti di esperienze espositive nazionali ed internazionali.

L’evento ha avuto inizio con la benedizione di Don Fernando Piccoli, Parroco della Cattedrale di Manfredonia, che ha augurato a coloro che verranno a visitare questi quadri di lasciarsi stimolare dalle suggestioni della bellezza nel connubio tra arte e fede.

Successivamente a prendere la parola sono stati la Presidente della mostra Maria Teresa Valente, il Presidente della “Diomedes” Vittorio D’Ambrosio, l’Assessore Matteo Ognissanti e Saverio Mazzone, Presidente dell’Agenzia Del Turismo.

La Presidente della Mostra, la giornalista Maria Teresa Valente, ha affermato che “è stata una bella esperienza, in quanto mi ha catapultata in un mondo per me nuovo, quello della pittura contemporanea”. Ha quindi ringraziato tutti i soci dell’Associazione “Diomedes” “fulcro e anima della mostra”, in quanto le hanno permesso di scoprire “una realtà interessante che è quella dell’associazionismo, dell’attivismo culturale. Una bella scoperta in quanto al giorno d’oggi l’attivismo lo vediamo solo sui social network. Vedere che c’è una realtà vera oltre ad una realtà virtuale è stimolante”.

Svolgendosi in concomitanza con i festeggiamenti in onore di Maria SS di Siponto, Maria Teresa Valente ha commentato: “sarà una Mostra che accompagnerà la Festa e la Festa accompagnerà la Mostra”.

L’Assessore Matteo Ognissanti ha portato i saluti del Sindaco Angelo Riccardi che non ha potuto partecipare alla manifestazione e di tutta l’amministrazione del Comune di Manfredonia. L’amministratore unico dell’Agenzia del Turismo, Saverio Mazzone, ha ribadito l’importanza delle associazioni che diventano fondamentali nei momenti in cui gli enti pubblici hanno difficoltà a finanziare la Festa Patronale e le attività culturali in genere.

Ad esporre le loro opere venti artisti provenienti da tutta con un dipinto raffigurante la Vergine Maria ed un altro nello stesso pannello a tema libero. A seguire i nomi degli artisti che proporranno al pubblico le loro opere: Antonio Altieri di San Tammaro (CE), Riccardo Antonelli di Sansepolcro (AR), Michela Cassa di Manfredonia, Antonio Civitarese di Canosa Sannita (CH), Grazia Pia Cocomazzi di San Giovanni Rotondo, Donata Del Giudice di Foggia, Ercole Fortebraccio di Vibo Valentia, Costantino Gatti di Lucera (FG), Marino Guerra di Rovigo, Domenico Ingino di Serino (AV), Michele Loconsole di Bari, Gianni Maglio di Mercogliano (AV), Carmen Manco di Taranto, Carmine A. Mazziale di Campobasso, Giustino Novelli di Chieti, Marco Pace di Teramo, Giuseppe Pelosi di Avellino, Maurizio Rapiti di Città di Castello (PG), Lucia Torelli di Bari, Alberto Silvestris di Acquaviva delle Fonti (BA). In esposizione anche le opere di due artisti fuori concorso: Giovanni Stallone di Foggia e Maria Pia Troiano di Manfredonia.

La mostra è aperta e fruibile ai visitatori fino al 1° settembre, tutti i giorni, dalle ore 19 alle 23.

