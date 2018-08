Manfredonia. Ragazzo aggredito da 2 uomini: “Ferito con un coltello”

Di:

Manfredonia, 26 agosto 2018. Un ragazzo è stato vittima di un’aggressione stamani, in zona Croce a Manfredonia, ad opera di due uomini con il volto travisato e armati di un coltello. I fatti sarebbero avvenuti alle prime ore di stamani. Ancora ignote le cause alla base dell’aggressione. Non chiaro se il ragazzo ferito fosse in compagnia di altre persone e/o se le stesse siano fuggite prima dell’arrivo dei due uomini presunti autori dell’aggressione.

Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia.

A cause delle ferite riportate a un braccio, il ragazzo è stato ricoverato nell’ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

