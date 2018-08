Partita ricca di gol al San Paolo vince il Napoli 3-2

Di:

Partita spettacolare al San Paolo dove il Napoli si impone in rimonta sul Milan 3-2. Ospiti in doppio vantaggio grazie alla sforbiciata di Bonaventura al quarto d’ora e al raddoppio ad inizio ripresa di Calabria, bravo ad inserirsi per superare Ospina con un perfetto diagonale su traversone calibrato di Suso. Il colpo che sembra ammazzare il Napoli sveglia invece la squadra di Ancelotti, che trova il pareggio con due colpi di Zielinski. Al 53′ il polacco parte palla al piede da un errore di Biglia e supera di precisone Donnarumma sul primo palo, al 67′ sigla il pareggio con un destro dal limite al volo.

Il Napoli si carica, il Milan non riesce più a opporre resistenza e all’80 Mertens deve solo depositare nella porta sguarnita, su perfetto traversone di Allan, il gol che completa la rimonta dei partenopei.

Napoli che resta attaccato alla Juventus, preannunciando il ripetersi del duello che ha caratterizzato la scorsa stagione, il Milan parte male col risultato, ma bene per quasi un’ora per quanto riguarda il gioco espresso dagli uomini di Gattuso.

fonte lega serie a