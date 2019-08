Barletta: casa arredata con reperti archeologici, denunciato

Di:

(ANSA) – BARI, 26 AGO – Parti di anfore, ciotole, pesi di telai: sono questi i reperti archeologici risalenti a diversi periodi storici trovati da carabinieri di Barletta in un’abitazione privata della città. Militari dell’Arma hanno sequestrato un’ottantina pezzi che un 45enne usava come pezzi arredamento nelle stanze della propria abitazione. Il materiale, da un primo esame, è risultato per la maggior parte costituito da anfore romane di trasporto risalenti al periodo storico tra la Tarda Repubblica e l’età Tardo Antica (dal 130 a.C. al 476 d.C.).

Sarà affidato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia per una più attenta e precisa perizia tecnica per poi finire molto probabilmente in un museo. Il responsabile è stato denunciato alla Procura per omessa denuncia del possesso, senza averne titolo, di beni di interesse storico archeologico di proprietà dello Stato. (ANSA).