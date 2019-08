“Conte- bis a un passo”. Verso Governo giallo-rosso

Di:

(ansa) Ore decisive nelle trattative tra i partiti per il nuovo governo. Dopo un primo incontro interlocutorio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio il confronto prosegue e alle 21 è previsto un nuovo incontro del Pd con il M5S. Lo rendono noto fonti Dem. Parteciperanno Nicola Zingaretti con il vicesegretario Andrea Orlando per il Pd e il Premier Giuseppe Conte con Luigi Di Maio per il Movimento 5Stelle.

Fonti del M5s sottolineano che “si va verso il Conte bis”. Zingaretti, dopo aver ascoltato Di Maio, infatti, si sarebbe recato al Nazareno per un ulteriore confronto con i suoi. Ma il veto su Giuseppe Conte premier starebbe per cadere.

“Credo che siamo sulla strada giusta. Avevamo chiesto che si partisse su idee e contenuti e stasera continueremo ad approfondire, sono ottimista”, ha detto Zingaretti sotto la sede del Pd.

Le consultazioni al Colle si svolgeranno in due giorni. Domani il capo dello Stato sentirà al telefono Giorgio Napolitano, poi alle 16 riceverà il presidente del Senato Elisabetta Casellati e alle 17 il presidente della Camera Roberto Fico. A seguire i partiti, con il M5s ultimo gruppo ad essere ascoltato mercoledì alle 19. (ansa)