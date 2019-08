Di:

Coppa Italia, continua la striscia positiva per il Foggia, che vince ai rigori e passa il turno. Non sono, infatti, bastati ai satanelli i 90 minuti regolamentari per avere la meglio sulla compagine salentina.

Ci sono voluti i calci di rigore, che hanno visto prevalere i rossoneri per 4 a 3. Decisivo il portiere Fumagalli che ha neutralizzato 2 rigori. Per i rossoneri a segno Gentile, Iadaresta, Russo e Gemmi. L’unico errore dal dischetto di Cannas.

Fonte: FoggiaToday