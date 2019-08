Di:

È stato localizzato a Cerignola un focolaio di “malattia di Newcastle”, una sorta di peste aviaria che può interessare diverse specie di uccelli. La notizia è giunta all’ASL e al Comune di Cerignola per mano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata.

Cinquantuno i piccioni abbattuti con conseguente distruzione delle carcasse per evitare ulteriore diffusione. In contemporanea sono stati avviati tutti i protocolli di profilassiper proteggere i volatili nel raggio di tre chilometri dal focolaio individuato. Profilassi ma anche controlli periodici proprio per valutare lo stato dei volatili presenti, allevati e non, in zona. Attenzione massima dunque dell’ASL per il territorio di Cerignola.

Fonte: Lanotiziaweb.it