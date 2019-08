Foggia. Arrestato 59enne

Di:

Foggia. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, particolarmente intensificati in questo periodo estivo nel quale le persone si allontanano dalle proprie abitazioni per trascorrere fuori casa le proprie ferie estive, nella serata dello scorso 24 agosto personale, a Foggia, personale Reparto Prevenzione Crimine di San Severo traeva in arresto Riccio Antonio, nato a Foggia il 1960. Lo stesso, sottoposto alla misura cautelare degli Arresti Domiciliari, veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione.

Accompagnato in Ufficio per le formalità di rito, lo stesso veniva tratto in tratto per evasione ed accompagnato, su disposizione della competente A.G., presso la propria abitazione, in regime di Detenzione Domiciliare, in attesa del giudizio “Direttissimo”.