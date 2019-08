Di:

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il Comitato ‘valle del carapelle’ ha inviato via pec ai sindaci di Candela Nicola Gatta, di Rocchetta S.A. Valentino Petruzzi, di Ascoli Satriano Vincenzo Sarcone e di Cerignola Franco Metta per chiedere lumi sulle eventuali iniziative da prendere per l’inquinamento del fiume Ofanto.

“Gentilissimi Sindaci, da qualche settimana è mersa alla luce dei media una situazione spinosa, legata all’inquinamento alle acque del fiume Ofanto, fiume che come ben sapete attraversa anche la provincia di Foggia e in particolare i comuni da voi presieduti.

I tecnici dell’Arpac, a seguito di rilevamenti nelle zone campane attraversate dal fiume, in particolare l’area del triangolo industriale Teora-Morra- Conza, hanno costatato la presenza di mercurio per almeno 3 volte superiore al limite consentito dalla legge.

La Provincia di Avellino, in seguito ha provveduto ad inoltrare un’informativa sullo stato di salute del corso fluviale alla Procura della Repubblica e ai comuni irpini, lucani e pugliesi interessati dall’attraversamento del fiume.

Questa situazione, ha portato successivamente il sindaco di Calitri, Signor Di Maio Michele, ad emettere l’ordinanza numero 16 del 30/07/2019, con la quale dispone il divieto assoluto di utilizzo dell’acqua del fiume Ofanto a qualsiasi fine, compresi gli usi irrigui e zootecnici lungo l’intero tratto comunale, nonché di emungimento ed utilizzo dell’acqua dei pozzi privati, autorizzati e non, insistenti lungo l’intero tratto del fiume, eventualmente alimentati dal fiume stesso.

Pertanto, vista la situazione, Vi chiediamo delucidazioni riguardo le eventuali iniziative che avete intenzione di intraprendere, volte a tutelare l’incolumità dei terreni agricoli irrigati con le acque del fiume e la conseguente salute dei cittadini.

In attesa di riscontro, Vi porgiamo distinti saluti.”

Il presidente Comitato Valle del Carapelle

Giuseppe Capano