Italiani all’estero: +64% in dodici anni

Continua ad aumentare il numero di nostri connazionali all’estero: è quanto emerso dal Rapporto del 2018 sugli italiani nel mondo pubblicato dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Approfondiamo dunque tutti i dati trasmessi, cercando di capire anche quali sono le destinazioni preferite da chi decide di andare a vivere in un altro Paese e le motivazioni che lo spingono a farlo.

Tutti i dati sugli italiani all’estero

Stando ai dati comunicati nel Rapporto Migrantes, nell’arco degli ultimi dodici anni c’è stato un aumento del numero di italiani che hanno deciso di trasferirsi all’estero pari al 64,7%. Nello specifico, gli iscritti all’AIRE (Anagrafe Residenti Italiani all’Estero) nel 2018 hanno superato quota 5,1 milioni; si tratta di un incremento significativo, se si considera che nel 2006 i residenti in terra straniera arrivavano a circa 3 milioni e che in un solo anno c’è stato un aumento di ben 140mila unità (+2,7% rispetto al 2017).

Dove vanno e da dove partono gli italiani

Quali sono le destinazioni preferite dagli italiani che vanno a vivere oltreconfine? Sul podio troviamo soprattutto mete europee (soprattutto Germania, Regno Unito e Francia), scelte dal 70% di chi parte, ma anche destinazioni come l’America, preferita dal 22,2% del totale. Non deve stupire il fatto che quest’ultima sia una delle destinazioni più gettonate: come accadde nel periodo del Dopoguerra, il flusso di italiani che espatria è alla ricerca di un più alto stile di vita e di occasioni professionali migliori rispetto a quelle offerte dal mercato del lavoro nostrano; proprio per via del grande flusso di persone che la scelgono, poi, sono nati dei servizi di traslochi in America pensati per facilitare questa operazione, che può diventare piuttosto impegnativa in caso di mete così distanti. Prendendo in considerazione le città d’Italia dalle quali partono gli expat, invece, in cima alla classifica troviamo Roma e Milano, seguite da Torino, Trieste, Bergamo, Messina, Venezia, Pescara e Padova.

I motivi che spingono gli italiani a partire

Per quale motivo gli italiani decidono di lasciare la Penisola per trasferirsi all’estero? La fascia dai 18 ai 34 anni, che rappresenta la più massiccia, abbandona l’Italia per studio o per cercare lavoro. L’obiettivo di chi rientra nella fascia che va dai 35 ai 49 anni, invece, è la riqualificazione professionale, mentre gli over 50 il più delle volte decidono di partire per seguire i familiari oppure per godersi la pensione (migranti previdenziali). Per quanto riguarda il tasso di scolarizzazione di chi parte troviamo un 30,6% laureato, il 36,3% con titolo di istruzione superiore secondaria o post secondaria e un 32% con titolo inferiore.