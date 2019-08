La festa patronale del 1919 (In onore di Santa Maria Maggiore di Siponto)

Di:

La Festa Patronale del 1919 (di cento anni fa) in onore di Santa Maria Maggiore di Siponto ebbe luogo, come da tradizione, nei giorni 29-30 e 31 agosto.

PROGRAMMA DELLA FESTA:

GIORNO 29 AGOSTO

Ore 5-Le campane di tutte le chiese della Città suonarono a festa. Sparo di mortaretti “i calecasse”e giro per la Città della banda musicale di Manfredonia diretta dal M° Vito Berardi, tenuta in vita anche (una delle poche in Italia) anche durante il primo conflitto mondiale, grazie ai ragazzi della scuola di musica del concerto cittadino diretta dal M° Berardi. Ore 7- Giro per le vie principali della Città del Concerto musicale di Cerignola. Poi esibizione delle due Bande musicali in piazza Municipio per il matinèe. Ore 18 – Vespri solenni in Cattedrale, sfarzosamente addobbata dall’artista napoletano Tene Vincenzo. Alle ore 20- predica novenaria, tenuta da don Giuseppe Rago arciprete di Sant’Eremo. Ore 21 in piazza Duomo (illuminata a gas-acetilene dalla ditta Campanile di Ruvo di Puglia) concerti con le Bande musicali di Cerignola e Manfredonia.

GIORNO 30 AGOSTO

Ore 8 – Giro delle bande musicali di Manfredonia e Cerignola per le vie della Città-Dalle ore 10-alle 13 – Esibizione Bande in Piazza Municipio-Ore 10 nel duomo – solenne Pontificale celebrato da mons. Pasquale Gagliardi-Ore 17 – gara di battelli e corse di cavalli fuori Porta Foggia- Ore 20 grande e artistica illuminazione a gas-acetilene in Corso Manfredi e nelle Piazze Duomo e Municipio-Ore 20 – Concerti con le bande musicali. A conclusione, fuochi pirotecnici eseguiti dall’artista Daniele Gelsomino, sponsorizzati dalla Società-Cooperativa locale Cavamonti e Minatori.

GIORNO 31 AGOSTO

Ore 8 e dalle ore 10 alle 13 servizio della bande musicali per le vie cittadine e in piazza Municipio per i matinèe. Ore 10 messa solenne in Cattedrale celebrata dall’arcidiacono Mons. D. Francesco Paolo Russo. Ore 18 – solenne processione del Sacro Quadro di Maria SS. di Siponto, con la partecipazione delle autorità comunali, dei componenti della Commissione dei Festeggiamenti e fedeli. Al ritiro della processione in piazza duomo fragorosa batteria a devozione delle locali sezioni Mutilati e Combattenti- Ore 22 –concerti bandistici in Piazza Duomo. A conclusione, fuochi d’artificio fatti brillare in zona Porta Foggia dal pirotecnico locale Giuseppe Gelsomino, e sponsorizzati dai pescatori di paranze, di sciabiche e dai commercianti di pesce.

1912- Chiesa di Siponto-Altarino barocco con la Sacra Icona della Madonna di Siponto

PROGRAMMA FESTA PATRONALE 1919

MANFREDONIA NEL 1919

Notizie storiche tratte dagli scritti di Michele Magno nel volume: “Cronache manfredoniane” (dall’Unità d’Italia alla dittatura fascista)-maggio 1994 edizione Salemi.

Scriveva Michelle Magno nella sua pubblicazione: “Cronache manfredoniane” (dall’Unità d’Italia alla dittatura fascista), che nel 1919 la città, al rientro dei soldati smobilitati, diventa in breve tempo un centro relativamente ricco di vita associativa e di potenziale lotta. I lavoratori agricoli, gli operai, i dipendenti pubblici, i pescatori, gli esercenti, gli intellettuali e gli studenti, per l’esigenza di un rapido e radicale cambiamento, manifestano, anche con spirito di rivolta, la volontà di essere protagonisti dell’atteso progresso sociale. Si potenziano Le poche leghe che esistevano prima della guerra ’15-‘18 e ne nascono altre come quelle degli addetti all’arte bianca (pastai e mugnai), dei cementisti, dei calzolai, degli spazzini, le quali danno vita alla Camera del Lavoro aderente alla Cgl (Confederazione generale del Lavoro). Nascono nuovi Circoli nonché diverse cooperative. Le sezioni dei combattenti e dei mutilati e invalidi di guerra inizialmente si proclamano indipendenti dai partiti, rivendicando proprie posizioni autonome rispetto a quelle delle forze politiche e sindacali. Nel 1919 nasce il Circolo Giovanile sindacalista iniziativa di un gruppo di giovani operai e con l’aiuto di esponenti venuti da Cerignola. Il 16 e 17 giugno scioperano i braccianti agricoli, rivendicando l’estensione a Manfredonia del patto salariale concluso a Foggia, poco tempo prima per i lavoratori agricoli di quella Città, che gli imprenditori agricoli di Manfredonia non volevano applicare. Il 20 giugno scioperano i pescatori, per l’abolizione del calmiere del pesce e la diminuzione del dazio di consumo dei prodotti ittici. L’amministrazione comunale si schierò in difesa del calmiere. Nel 1919 e 1920 si ebbero agitazioni e scioperi anche la molino-pastificio di D’Onofrio & Longo e al cementificio La Sipontina, per la riduzione dell’orario di lavoro e l’aumento dei salari.

