Manfredonia nel 1919: notizie storiche dagli scritti di Michele Magno

Scriveva Michele Magno nella sua pubblicazione: “Cronache manfredoniane” (dall’Unità d’Italia alla dittatura fascista), che nel 1919 la città, al rientro dei soldati smobilitati, diventa in breve tempo un centro relativamente ricco di vita associativa e di potenziale lotta.

I lavoratori agricoli, gli operai, i dipendenti pubblici, i pescatori, gli esercenti, gli intellettuali e gli studenti, per l’esigenza di un rapido e radicale cambiamento, manifestano, anche con spirito di rivolta, la volontà di essere protagonisti dell’atteso progresso sociale. Si potenziano Le poche leghe che esistevano prima della guerra ’15-‘18 e ne nascono altre come quelle degli addetti all’arte bianca (pastai e mugnai), dei cementisti, dei calzolai, degli spazzini, le quali danno vita alla Camera del Lavoro aderente alla Cgl (Confederazione generale del Lavoro). Nascono nuovi Circoli nonché diverse cooperative.

Le sezioni dei combattenti e dei mutilati e invalidi di guerra inizialmente si proclamano indipendenti dai partiti, rivendicando proprie posizioni autonome rispetto a quelle delle forze politiche e sindacali. Nel 1919 nasce il Circolo Giovanile sindacalista, iniziativa di un gruppo di giovani operai e con l’aiuto di esponenti venuti da Cerignola. Il 16 e 17 giugno scioperano i braccianti agricoli, rivendicando l’estensione a Manfredonia del patto salariale, concluso a Foggia poco tempo prima, per i lavoratori agricoli di quella Città, che gli imprenditori agricoli di Manfredonia non volevano applicare. Il 20 giugno scioperano i pescatori, per l’abolizione del calmiere del pesce e la diminuzione del dazio di consumo dei prodotti ittici. L’amministrazione comunale si schierò in difesa del calmiere. Nel 1919 e 1920 si ebbero agitazioni e scioperi anche alla molino-pastificio di D’Onofrio & Longo e al cementificio La Sipontina, per la riduzione dell’orario di lavoro e l’aumento dei salari.