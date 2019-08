Di:

Manfredonia 6^ meta turistica del Gargano. Dopo Vieste (1.922.000 pernotti, la prima in Puglia), Peschici (663.000), San Giovanni Rotondo (448.000), Rodi (311.000) Mattinata (183.000). I dati 2018 per le presenze turistiche con pernottamento a Manfredonia riportano 41.153 turisti e 157.247 pernotti (nel dettaglio 33.872 italiani con 131.735 pernotti e 7.281 stranieri con 25.512 pernotti). Il dato è abbastanza simile agli anni precedenti per numero di turisti totale (42.720 nel 2017 e 41.373 nel 2016) e altalenante per il numero di pernottamenti (168.735 nel 2017 e 138.545 nel 2016).

Le “campagne pubblicitarie” contro la nostra immagine non sappiamo se e quanto influiscano sulla scelta della meta turistica.

Vedremo se i dati di questo 2019 risentiranno del problema del depuratore dello scorso anno e dei video allucinanti con i water esposti nelle periferie. Una cosa è certa, per portare denaro in questa città occorre lavorare sul serio creando servizi, esperienze emozionanti e una certa qualità della città che in parte possono arrivare da un intelligente utilizzo della tassa di soggiorno ma in gran parte devono derivare da capacità imprenditoriali innovative nel settore turistico. Ovviamente è fondamentale sentirsi orgogliosi di essere cittadini attivi, protagonisti dello sviluppo sostenibile del proprio territorio in un’ottica di gratuità che comunque appaga.

(Nota stampa Verdi Manfredonia)